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대체로 흐리다가 오전부터 맑아져…제주도에는 비 [오늘날씨]

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김동환 기자 kimcharr@segye.com

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미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준

월요일인 2일은 전국이 대체로 흐리다가 오전부터 맑아지겠다.

 

지난달 28일 제주시 애월읍 봉성리 새별오름을 찾은 탐방객이 가을 정취를 만끽하고 있다. 연합뉴스
지난달 28일 제주시 애월읍 봉성리 새별오름을 찾은 탐방객이 가을 정취를 만끽하고 있다. 연합뉴스

 

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 8.3도, 인천 9.5도, 수원 9.2도, 춘천 7.9도, 강릉 9.9도, 청주 9.0도, 대전 8.9도, 전주 9.6도, 광주 11.3도, 제주 16.5도, 대구 8.6도, 부산 11.5도, 울산 9.9도, 창원 10.5도 등이다.

 

낮 최고기온은 서울 15도, 인천 14도, 수원 15도, 춘천 16도, 강릉 19도, 청주 17도, 대전 17도, 전주 17도, 광주 18도, 대구 18도, 부산 20도, 울산 19도, 제주 19도로 예상된다.

 

이날 오전까지는 제주도 중산간, 산지 등지에 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 제주도 중산간·산지 5㎜ 미만이다.

 

바다의 물결은 동해·서해 앞바다에서 0.5~2.0m, 남해 앞바다에서 0.5~1.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 1.0~2.5m, 서해 0.5~2.5m로 예상된다.

 

미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.


김동환 기자 kimcharr@segye.com 기자페이지 바로가기

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