폭력 시위 강력 대응 프랑스, 시위대 화염병 투척에 대해 ‘살인 미수’로 수사

폭력 시위에 강력히 대응하고 있는 프랑스가 지난달 31일(현지시간) 파리에서 벌어진 시위 도중 보안요원들을 향해 화염병을 투척한 일을 살인미수 사건으로 수사하고 있다.

AFP 통신에 따르면 파리 검찰청은 1일 “경찰관과 헌병 15명을 향해 폭발성 장치가 투척됐다”며 ‘공권력을 가진 사람에 대한 살인 미수’ 수사에 착수했다고 밝혔다.

파리 경찰에 따르면 전날 시위에서 수백명이 경찰 및 치안 담당 군인인 군사경찰을 향해 화염병을 비롯한 물체를 투척한 것으로 파악됐다. 전날 언론 매체 영상을 통해 파리 동부에서 헌병 한 명의 발치에서 사제 장치가터지고 이 헌병의 하체에 불이 순식간에 옮겨붙는 충격적인 장면이 보도됐다.

검찰은 이 헌병의 부상 정도는 아직 평가 중이라고 말했다. 그러면서 이번 시위부상에는 2도 화상도 포함돼 있다고 전했다.

이 헌병은 현지 RTL과 익명으로 한 인터뷰에서 소속 부대를 향해 유리병, 돌, 유리 조각, 화염병 등 많은 물체가 쏟아졌다면서 “인화성 물질이 내 피부로 퍼져나가는 게 느껴졌다. 열기에 온몸이 휩싸이는 느낌이었다”고 당시 느낀 고통을 토로했다.

전날 3주째 주말 대규모 학생·노조·시민단체 시위가 벌어진 프랑스에서는 32만명이 거리로 나섰다. 이는 첫 번째 주말 시위가 벌어진 지난달 17일 55만명, 같은달 24일의 41만명보다 줄어든 것이다.

로랑 뉘녜즈 내무장관은 이번 시위가 전반적으로 잘 진행됐으나 막바지를 향하면서는 ‘전례 없는 폭력’이 일어났다고 비판했다.

프랑스 내무부는 이번 시위로 체포된 사람은 779명이라고 밝혔다. 경찰 등 보안요원 부상자는 159명으로 집계됐다. 이날 체포자 수는 지난달 24일(1314명)과 17일(2628명)에 비해서는 크게 줄어든 수치다.

기물 파손 및 약탈 피해를 본 상점 수도 줄었다. 프랑스 상공회의소에 따르면 약 20개 상점이 피해를 보았다.

대선 유력주자인 극우 국민연합(RN)의 마린 르펜은 엑스(X·옛 트위터)에서 화염병 공격에 책임 있는 자들을 엄중히 처벌하라고 촉구했다.

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