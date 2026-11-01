포항특정경비지역사령부, 6·25 전쟁 전사자 유해발굴 작전 돌입

포항특정경비지역사령부는 지난달 29일 포항 죽장면 고로쇠 광장에서 6·25전쟁 전사자 유해발굴 개토식 행사를 거행했다고 1일 밝혔다.

행사에는 포항특정경비지역사령관(해병소장 박성순)과 인접 및 예하 부대 지휘관들을 비롯 국방부 유해발굴단, 포항시 관계자, 죽장면장, 6·25 참전유공자회 등 민·관·군·보훈단체 관계자 60여 명이 참석한 가운데 엄숙히 진행됐다.

6·25전쟁 전사자 유해발굴 개토식에서 포특사령관을 비롯한 참석자들이 시삽을 하고 있다. 부대 제공

행사는 ▲개식사 ▲포특사령관 추념사 ▲6·25 참전용사 회고사 ▲종교의식 ▲헌화 및 분향 등의 순으로 진행됐다.

이어 포특사령관과 기관별 대표들이 시삽을 하며 유해발굴의 첫 삽을 떴다. 유해 발굴작전은 오는 11월 2~27일까지 4주간 진행될 예정이다.

포항시 죽장면 대우산 일대는 6·25전쟁 낙동강 최후 방어선 전투 지역으로 ’2024년부터 유해발굴작전을 진행해오고 있는 지역이다.

2024년 2구, 2025년에는 4구의 유해를 수습했으며, 이번 작전에는 1사단 포병대대 장병 및 국방부 유해발굴감식단 전문요원 140여 명이 투입된다.

6·25전쟁 전사자 유해발굴 개토식에서 보훈단체 기관별 대표자들이 헌화 후 호국영령에게 경례하고 있다.

이번 유해발굴작전을 지휘하는 배상호 중령은 “국가를 위해 산화하신 선배 전우들을 끝까지 찾아 모시는 막중한 임무에 대해 깊은 책임과 사명감을 느낀다” 며 “임무 수행간 단 한 건의 안전사고 없이 산야에 잠들어 계신 호국영령들을 한 분이라도 더 찾아 국가와 가족의 품으로 모시기 위해 최선을 다하겠다”고 다짐했다.

한편 부대는 발굴을 마친 뒤 국방부 유해발굴 감식단과 협의해 영결식을 거행할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지