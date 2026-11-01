경북, 영재 3000명 선출… AI·융합·예술인재 양성

경북도교육청이 2027학년도 영재교육대상자 3000명 선발에 나선다고 1일 밝혔다.

수학·과학부터 인공지능(AI)·예술까지 모집 분야를 넓히고, 사회적 배려 대상 학생과 학교 밖 청소년에게도 영재교육 기회를 제공한다.

경북도교육청 전경. 경북교육청 제공

도교육청은 도내 115개 영재교육기관에서 초·중학생 약 3000명을 선발하는 '2027학년도 영재교육대상자 선발전형'을 추진한다.

모집 분야는 수학·과학·정보·인문사회·인공지능(AI)·융합·예술 등이다.

학생들 적성과 잠재력에 맞춰 분야별 심화교육을 제공하고, 창의성과 문제해결력을 갖춘 미래 인재를 육성하는 것이 목표다.

선발전형은 일반전형과 사회통합전형, 학교 밖 청소년 전형으로 구분해 운영한다.

영재교육 기회를 특정 학생에게 한정하지 않고 사회적 배려 대상 학생과 학교 밖 청소년까지 확대해 선발 형평성과 공정성을 높이겠다는 취지다.

선발은 영재교육종합데이터베이스(GED)를 통한 온라인 지원으로 진행된다.

교사 관찰·추천을 시작으로 영재성 검사와 영역별 검사, 교과탐구 심층면접, 창의적 문제해결력 평가 등을 거쳐 최종 합격자를 가린다.

평가 항목과 방식은 영재교육기관과 모집 분야에 따라 다르다.

각 기관은 자체 선발 기준에 따라 평가 결과를 종합해 합격자를 결정한다.

선발된 학생들은 방과 후와 주말, 방학 등을 활용해 분야별 심화교육과 프로젝트형 탐구 활동에 참여한다.

단순한 지식 습득을 넘어 스스로 문제를 발견하고 해결하는 역량을 키우는 데 교육의 초점을 맞출 계획이다.

지원 희망 학생과 학부모는 GED 누리집에서 희망 기관의 모집 분야와 지원 자격, 선발 일정, 원서 접수 기간 등을 확인해야 한다.

도 단위 영재교육원과 교육지원청 영재교육원, 영재학급, 대학 부설 영재교육원은 기관별로 지원 자격과 전형 방법, 일정이 다를 수 있어 세부 모집요강을 미리 살펴야 한다.

임종식 경북교육감은 "이번 선발이 학생들이 자신의 잠재력과 창의성을 발견하고 마음껏 펼치는 계기가 되길 바란다"고 말했다.

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