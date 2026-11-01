쿼드 4국, 中 핵심광물 통제에 공동 대응

미국·일본·호주·인도로 구성된 안보협의체 ‘쿼드’(Quad) 소속 외교장관들이 중국의 핵심광물 분야 공급망 통제에 공동 대응하기로 뜻을 모았다고 외신들이 1일 전했다.



이들은 지난달 31일(현지시간) 미국 애틀랜타에서 회담한 뒤 공동성명을 내고 “자의적인 수출 규제 등을 통한 경제적 강압과 과잉생산을 초래해 핵심 산업의 글로벌 공급망을 교란하는 비(非)시장적 정책 및 관행에 대해 심각한 우려”를 표명했다. 마코 루비오 미 국무장관은 회담 후 기자회견에서 ‘경제적 강압에 대한 우려는 중국을 겨냥한 것인가’라는 질문을 받고 “한 나라가 그런 활동과 행태를 반복하고 있다. 그것은 누구에게도 명백하다”고 답했다. 루비오 장관은 다만 “쿼드는 중국에 대항하는 협의체가 아니라 4개국 협력의 틀”이라고 덧붙였다.

미국·일본·호주·인도로 구성된 안보협의체 ‘쿼드’(Quad) 소속 외교장관들이 중국의 핵심광물 분야 공급망 통제에 공동 대응하기로 뜻을 모았다. 왼쪽부터 모테기 도시미쓰 일본 외무상, 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교장관, 마코 루비오 미국 국무장관, 페니 웡 호주 외교장관. AP=연합뉴스

쿼드 외교장관들은 이 밖에 ‘자유롭고 열린 인도태평양’의 실현을 위해 해양안보 및 경제안보 분야를 중심으로 구체적 협력을 해 나가기로 의견을 모았다. 또 신뢰할 수 있는 인공지능(AI) 기술을 인도태평양 지역에 보급하기 위해 최소 8500만달러(약 1135억원)의 기술적·재정적 지원을 하기로 했다.



도널드 트럼프 미 대통령이 재집권한 뒤 단 한 차례도 열리지 않은 쿼드 정상회의의 개최를 위해 긴밀히 협력하겠다는 뜻도 확인했다.



한편, 일본 정부는 연내 개정 예정인 안보 3문서에서 중국의 대외 행보 등을 ‘최대의 전략적 도전’이라고 규정한 문구를 유지하는 쪽으로 기울었다고 교도통신이 보도했다. 일각 주장대로 ‘위협’으로 수정할 경우 외교적 마찰이 불가피하다는 판단을 한 것으로 풀이된다.

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