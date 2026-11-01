[사설] 北에 8조 털린 세계 최대 가상화폐 거래소… 우리도 대비를

그제 미국 연방수사국(FBI)이 세계 최대의 가상화폐 거래소 바이낸스를 해킹해 63억달러(약 8조4000억원) 규모의 자산을 탈취한 범행의 배후로 북한을 지목했다. 범행 주체는 북한의 정예 해킹 조직으로 알려진 ‘트레이더트레이터(TraderTraitor)’이며, 이들이 훔친 가상자산을 주로 이더리움으로 전환하는 정황을 포착했다는 게 FBI의 설명이다. 트레이더트레이터가 엔지니어의 해킹된 노트북과 거래 승인 시스템의 허점을 노려 가상자산업계 역대 최대 피해를 줬는데도 탈취에 들인 시간은 고작 20분에 불과했을 정도로 정교한 수법을 보인 것은 충격적이다.



바이낸스는 사고 당시인 지난달 29일 무단 인출 포착과 동시에 블록체인 협력사들과 의심 거래를 추적하면서 세탁용인 가상지갑 동결절차에 들어갔으나 약 30억달러만 성공을 거둔 것으로 알려졌다. 여러 지갑 간 거래 수천건을 통해 따돌린 북한 해커의 고도화된 자금분산 기술은 혀를 내두를 수준이다.



국제사회의 제재를 받는 북한은 정권 유지에 필요한 자금 확보를 위해 해커를 집중적으로 육성하고 가상화폐를 탈취해왔다. 업계에 따르면 2021년부터 지난달 29일까지 전 세계 가상자산 해킹 피해액 223억4000만달러 중 북한 연관은 132억4000만달러(약 18조원)로 약 59%에 달한다. 올해만 따지면 무려 89%인데, 북한의 해킹 기술이 고도화를 거듭하고 있다는 정황으로 해석된다.



최근 국내 금융권에선 가상자산 거래소 빗썸과 고팍스의 운영사인 스트리미, 코인마켓 거래소 프라뱅에서 해킹 침해사고로 고객정보 유출 등이 일어났다. 프라뱅은 1억원의 자산 피해를 보기도 했다. 그간 북한 해킹 조직은 한국인을 겨냥한 피싱 문서를 대량 제작하는 등 사이버 공격의 속도와 규모를 키워온 만큼 이번에도 배후로 의심된다. 북한이 인공지능(AI)까지 활용해 효율을 높이고 단시간에 여러 기관으로 공격을 확산하는 능력까지 갖춘 상황에서 기업이나 기관별로 해킹 위협 탐지와 정보 공유, 긴급 대응 기능이 분산된 우리로서는 피해를 막기 어렵다. 국가 차원에서 이들 기능을 유기적으로 연결한 실시간 공동 방어체계부터 구축해야 한다. 소 잃고 외양간 고치는 일이 없도록 철저한 대비가 필요하다.

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