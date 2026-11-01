주진우 “지난 총선 때 57개 투표구 개표결과 허위 입력”

국민의힘 주진우 의원은 1일 “제22대 총선에서 총 57곳 투표구의 개표 결과가 허위 입력됐다”고 주장했다.

주 의원은 이날 국회에서 기자회견을 열고 “지난번 수도권에 이어 전국을 확인한 결과, 수기로 작성되는 개표 상황표와 전산에 입력된 개표 결과의 숫자가 서로 달랐다”고 말했다.

주진우 국민의힘 의원이 1일 여의도 국회 소통관에서 22대 총선 득표수 허위입력 관련 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

주 의원이 공개한 자료에 따르면 총 15개 투표소에서 730표가 허위 입력됐으며, 42개 투표소에서는 선거인 수에 차이가 있었다.

전북 정읍 시기동 제2투표구에서는 개표상황표의 유효투표수 합계가 0표였지만, 개표 결과에는 369표가 기재됐다고 주 의원은 설명했다. 또 부산 기장군 일광읍 제3투표구에서는 무효투표수가 개표상황표에는 225표, 개표 결과에는 4표로 각각 다르게 적혔다.

선거인 수도 42개 투표소에서 1만9400여명의 차이가 발견됐다.

인천 연수구 송도4동 제4투표구는 개표상황표상 선거인 수가 5871명이었지만, 개표 결과에는 3790명으로 기재돼 2000여명 적었다. 울산 동구 전하1동 제1투표구는 개표상황표의 선거인 수가 1701명이었지만 개표 결과에는 이보다 2000여명 많은 3717명이 반영됐다.

주 의원은 “선관위의 부정 입력이 이 정도라면 선거 관리를 더 맡길 수 없다. 이런 정도 수준으로는 본투표를 관리하기도 벅차다”며 “사전투표제를 전면 폐지해야 한다”고 촉구했다. 이어 “성역 없는 구속 수사와 강도 높은 처벌만이 국민 신뢰를 되찾을 수 있다”고 덧붙였다.

주 의원은 2일 오후 서초구 이태한 선거관리위원회 특별검사팀 사무실을 찾아 관련 자료를 전달할 예정이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지