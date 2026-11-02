[경제 단신] 비만약 에페, 마운자로보다 40% 저렴 외

비만약 에페, 마운자로보다 40% 저렴

한미약품이 출시한 국산 첫 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 계열 비만치료제 ‘에페(성분명 에페글레나타이드)’의 첫 4주 투약 비용이 18만원대로 나타났다. 1일 제약업계와 비대면 진료 플랫폼 닥터나우 등에 따르면 서울과 경기 병원 10곳에서 확인된 에페 첫 4주분인 2㎎ 2펜과 4㎎ 2펜 가격 합계는 16만5000∼20만원이었고 평균은 18만원을 소폭 웃돈다. ‘마운자로’와 ‘위고비’보다 각각 약 40%, 25% 저렴하다. 초기 투약 용량 기준으로, 전체 치료 비용과는 차이가 있다. 에페는 초도 물량이 제한적이어서 일부 병원에서만 처방이 가능하다.

현대차·기아, K-세일페스타 대규모 할인

현대자동차와 기아가 국내 쇼핑 축제인 ‘2026 K-세일페스타’를 맞아 주요 차종의 가격 할인과 무이자 할부 등 다양한 구매 혜택을 제공한다고 1일 밝혔다. 현대차는 12월31일까지 아반떼·그랜저·싼타페 등에 할인 혜택과 인기 사양 무상 장착 서비스를 제공한다. 아반떼 가솔린 모델은 100만원, 싼타페는 생산월에 따라 최대 200만원을 할인한다. 제네시스 G80과 GV70에도 기본 200만원의 구매 혜택을 제공한다. 기아는 이달 16개 차종, 총 1만대를 대상으로 최대 11%의 특별 할인을 실시한다. 전시차 추가 할인까지 적용하면 쏘렌토 기준 약 550만원의 혜택을 받을 수 있다.

SKT, 업무혁신 확대 ‘AX 혁신 2.0’ 추진

SK텔레콤은 개인의 인공지능(AI) 활용을 조직 전체의 업무 혁신으로 확대하는 ‘AX 혁신 2.0’을 추진한다고 1일 밝혔다. 전담 태스크포스(TF)를 통해 데이터 접근·보안 등 공통 과제를 해결하고, AI 에이전트 사번제와 평가체계도 마련한다. 현업 구성원의 AI 활용 경험을 공유하고 사람과 AI의 협업 방식도 실험한다. 민감한 원본 데이터를 AI에 직접 노출하지 않고 처리 결과만 전달하는 기술과 업무 흐름을 분석하는 ‘워크맵’도 도입하기로 했다. 현재 사내에서 정기적으로 활용하는 AI 에이전트는 1500개에 달하고, 올해 AI 에이전트를 직접 만들어 본 구성원은 4000명을 넘었다.

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