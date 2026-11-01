식품 납품 갈등에…대구서 소매업자 흉기 찌른 60대 ‘살인미수’ 체포

식품 재료 납품 문제로 소매업자와 말다툼을 벌이다 흉기를 휘둘러 다치게 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다.

대구 동부경찰서는 살인미수 혐의로 A(60대)씨를 붙잡아 조사 중이라고 1일 밝혔다.

식품 재료 납품 문제로 소매업자와 말다툼을 벌이다 흉기를 휘둘러 다치게 한 60대 남성이 경찰에 붙잡혔다. 사진은 대구경찰청 로고.

경찰에 따르면 A씨는 지난달 29일 오전 10시30분쯤 대구 동구의 한 다방에서 소매업자 B(60대)씨와 식품 재료 납품 문제로 언쟁을 벌이다가, 현장에 있던 흉기로 B씨의 복부 등을 여러 차례 찌른 혐의를 받고 있다.

흉기에 찔린 B씨는 사건 직후 인근 병원으로 이송돼 치료를 받고 있으며, 다행히 생명에는 지장이 없는 상태로 전해졌다.

경찰은 현장에서 A씨를 체포했으며, 정확한 범행 동기와 구체적인 사건 경위를 파악하는 대로 구속영장을 신청할 방침이다.

경찰 관계자는 “식품 재료 공급 문제를 두고 두 사람이 말싸움을 벌이다 우발적으로 사건이 발생한 것으로 보고 있다”며 “추가 조사를 마치는 대로 신병 처리 방향을 결정할 것”이라고 말했다.

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