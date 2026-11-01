화장실 간 사이 커피에 약물…내기 골프로 7500만원 가로챈 일당 송치

내기 골프 상대에게 약물을 탄 커피를 마시게 한 뒤 7500만원을 가로챈 혐의를 받는 일당이 공소청에 넘겨졌다.

지난 7월30일 경기도의 한 골프장에서 피의자들이 출입구 쪽을 살피며 피해자의 커피에 향정신성의약품을 넣고 있다. 서울 남대문경찰서 제공

서울 남대문경찰서는 마약류관리법 위반과 사기 혐의를 받는 3명을 지난달 30일 송치했다고 1일 밝혔다. 이 가운데 커피에 약물을 섞어 피해자에게 마시도록 유도하고 편취금을 수령·세탁한 60대는 구속 송치됐다. 피해자를 포섭하거나 약물을 미리 준비하고, 약물을 섞는 동안 망을 본 공범 2명은 불구속 송치됐다.

경찰에 따르면 이들은 지난 7월30일 경기도의 한 골프장에서 피해자와 라운딩하던 중 피해자가 화장실에 간 사이 커피에 향정신성의약품을 넣었다. 약물을 마신 피해자는 인지·운동 능력이 떨어진 상태에서 36홀 경기를 이어갔고, 일당은 내기 대금 명목으로 7500만원을 송금받은 혐의를 받는다.

일당은 범행 전 피해자에게 의도적으로 접근해 내기 골프에서 일부러 져주는 등 신뢰를 쌓은 것으로 조사됐다. 경찰은 골프장 폐쇄회로(CC)TV에서 피의자들이 커피에 약물을 타고 출입구를 살피거나 음료를 전달하는 등 역할을 나눠 범행한 정황을 포착했다.

경찰은 피해자의 소변과 모발에서 향정신성의약품 성분을 확인했다. 전문의 자문 등을 거쳐 해당 성분이 외부 요인으로 투여된 것이라고 판단했다고 밝혔다.

경찰은 여가와 스포츠를 즐기는 공간에서도 마약류 범죄가 발생할 수 있다며, 약물 사용을 목격하거나 의심되는 경우 가까운 경찰에 신고·상담해 달라고 당부했다.

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