인천공항, 이주배경 청소년 대상 AI 캠프 열어

인천국제공항공사는 인천공항 제1여객터미널 및 항공교육원에서 이주배경 청소년을 위한 ‘인천공항 가치점프 인공지능(AI) 캠프’를 성공적으로 개최했다고 1일 밝혔다.

지난달 31일 열린 ‘인천공항 가치점프’는 이주배경 청소년을 대상으로 학습·정서 멘토링을 진행하는 공사의 대표적인 사회공헌 사업이다. 6회차인 올해는 인천·경기지역 청소년 500명, 대학생 멘토 130명, 공사 임직원 멘토 30명이 참여했다.

지난 10월 31일 인천공항 항공교육원에서 열린 ‘인천공항 가치점프 AI캠프 AI교육’ 참가자들이 기념 촬영을 하고 있다.

올해 처음 개최된 ‘AI 캠프’는 이주배경 청소년의 디지털 역량 강화와 다양한 분야의 진로탐색 지원을 위해 마련됐다. ‘인천공항 가치점프 6기’에 참여 중인 이주배경 청소년과 대학생 봉사자, 공사 임직원 멘토 등 약 100명이 참석했다.

이번 캠프는 인천공항 내 AI 기술을 체험하는 ‘AI 투어’와, AI 아이디어를 제안하고 실제 프로그램까지 개발해 보는 ‘AI 교육’으로 구성됐다.

‘AI 투어’는 인천공항 AI 휴먼과의 대화, 디지털 전시 체험관 관람, 안내 로봇 체험 등 미래 공항 기술을 직접 경험할 수 있는 프로그램들로 구성돼 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

이어 ‘AI 교육’에서는 ‘AI 투어’에서 발견한 아이디어를 바이브 코딩을 활용해 실제 프로그램으로 구현해 보는 시간을 가졌다.

지난 31일 인천공항 제1여객터미널에서 진행된 ‘인천공항 가치점프 AI캠프 AI투어’ 참가자들이 인천공항에 적용된 AI 기술을 체험하고 있다.

이날 행사에 참여한 한 학생은 “공항에 적용된 미래 기술을 현장에서 직접 경험해보니 훨씬 실감나고 재밌었다”며 “내 아이디어를 실제 앱으로 만드는 과정이 너무 신기했고 계속 코딩을 공부해 기술로 다양한 문제들을 해결하는 사람이 되고 싶다”고 소감을 밝혔다.

신가균 인천국제공항공사 경영본부장은 “이번 캠프를 통해 청소년들이 공항 현장에서 직접 AI를 경험하며 스스로의 진로와 선택지를 넓혀보는 뜻깊은 시간을 가졌기를 바란다”며 “앞으로도 다양한 배경을 가진 청소년들이 미래 사회의 인재로 자라날 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

한편 공사는 이주배경 청소년 교육지원 사업(인천공항 가치점프) 외에 △이주배경 가정 부모 초청사업 △이주배경 청소년 진로탐색 지원사업 △이주배경 가정 식문화 지원사업 등 이주배경 가정의 국내 정착을 지원하기 위한 다양한 사회공헌 사업을 시행 중이다.

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