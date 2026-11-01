우성진 대구 동구청장 “국립치의학연구원 공정∙투명한 입지 선정 이뤄져야”

대구 동구가 국립치의학연구원 설립과 관련해 공정하고 투명한 공모 절차를 촉구하는 공식 입장문을 발표하며 본격적인 유치 경쟁에 나섰다.

1일 동구에 따르면, 우성진 구청장은 이날 입장문을 통해 “국립치의학연구원 설립은 특정 지역의 이익이 아닌 대한민국 치의학 연구 수준 향상과 치과의료산업 경쟁력 강화를 위한 국가적 과제”라며 “정치적 고려나 지역 간 이해관계가 아닌, 설립 목적과 국가 전체의 이익을 기준으로 입지가 결정돼야 한다”고 강조했다.

우성진 대구 동구청장. 대구 동구 제공

이번 입장문 발표는 지난달 29일 대구시와 대구∙경북 치과계∙학계∙산업계가 국립치의학연구원의 공정한 공모를 촉구하는 공동 입장을 발표한 데 따른 후속 조치다. 동구 역시 이에 뜻을 함께하며 연구원 유치에 적극적으로 나서겠다는 의지를 공식화한 것이다. 특히 우 구청장은 최근 보건복지부 연구용역에서 제시된 입지 평가기준에 대해 강력한 유감을 표명했다. 해당 기준이 치과기업 수와 매출액, 연구∙산업 역량 등 핵심 지표를 충분히 반영하지 못했다는 지적이다.

우 구청장은 "치의학 연구 역량과 임상 인프라, 기업 집적도, 연구 성과의 사업화 가능성, 국가균형발전 기여도 등을 중심으로 평가지표를 원점에서 재검토해야 한다"며 "이와 함께 평가항목과 배점 근거, 선정 절차 및 결과를 투명하게 공개하라"고 정부에 촉구했다. 아울러 동구는 대구경북첨단의료복합단지와 의료R&D지구, 혁신도시가 긴밀히 집적해 있다는 점을 들어 자신들이 국립치의학연구원 설립의 최적지임을 분명히 했다.

케이메디허브의 연구개발∙시제품 제작 기반과 지역 치과대학∙병원, 치과기업의 전문성을 연계할 경우 연구부터 임상, 인증, 사업화, 수출까지 이어지는 '원스톱 산업 생태계'를 구축할 수 있다는 설명이다. 현재 대구 내 치과기업의 약 43%가 동구의 첨단의료복합단지와 의료R&D지구에 밀집해 있어 수치상으로도 경쟁력이 증명된다. 동구는 이를 활용하면 기존 인프라를 통한 국가 예산의 효율적 집행은 물론, 연구 성과의 상용화 측면에서 압도적인 우위를 점할 수 있다고 덧붙였다.

대구경북첨단의료복합단지 전경. 대구시 제공

앞으로 동구는 대구시를 비롯해 지역 의료계∙학계∙산업계, 정치권과 긴밀한 공조 체계를 구축해 지역의 유치 역량을 객관적인 자료로 입증해 나갈 계획이다. 동시에 연구원 설립에 필수적인 부지 확보와 맞춤형 공급, 인허가 등 행정적 지원에도 총력을 기울일 방침이다.

우성진 구청장은 “국립치의학연구원은 나눠먹기식 지역 배분의 대상이 되어서는 안 되며, 연구원이 어디에서 가장 큰 성과를 낼 수 있느냐를 본질로 삼아야 한다”면서 “대구 동구가 공정한 경쟁 속에서 준비된 역량으로 당당히 평가받을 수 있도록 연구원 유치에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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