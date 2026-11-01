세계일보

검색

[속보] 10월 수출 1153억달러…반도체 수출 급증에 전년 대비 93.7%↑

입력 : 수정 :
이동준 기자 blondie@segye.com

인쇄 메일 url 공유 - +

구글 선호 매체 등록
1∼10월 누적 수출 9000억달러 첫 돌파…11월 연간 1조달러 전망

반도체 수출 급증에 힘입어 지난달 수출액이 1153억달러를 기록했다. 월간 수출액은 두 달 연속 1100억달러를 넘어섰고, 1∼10월 누적 수출액도 처음으로 9000억달러를 돌파했다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스
인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

 

산업통상부는 1일 10월 수출액이 1152억8000만달러로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 같은 달보다 93.7% 증가한 규모다. 9월 수출액 1211억달러에 이어 두 달 연속 1100억달러대를 기록했다.

 

반도체 수출액은 564억4000만달러로 1년 전보다 259.4% 늘었다. 9월에 이어 두 달째 500억달러를 웃돌았다.

 

20대 주력 수출품 가운데 18개 품목의 수출이 증가했다. 9개 주요 지역 중에서는 7곳으로의 수출이 늘었다. 중국 수출액은 269억8000만달러로 전년 동월보다 133.6%, 미국 수출액은 249억달러로 185.8% 각각 증가했다.

 

올해 1∼10월 누적 수출액은 사상 처음 9000억달러를 넘어섰다. 산업부는 현재 추세가 이어지면 11월 중 연간 수출액이 1조달러에 도달할 것으로 내다봤다.

 

10월 수입액은 727억8000만달러로 전년 동월보다 36.0% 늘었다. 무역수지는 425억달러 흑자를 기록해 9월에 이어 두 달 연속 400억달러대를 나타냈다.


이동준 기자 blondie@segye.com 기자페이지 바로가기

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지

Google News Icon
Google News 에서 세계일보 팔로우

오피니언

포토

권은비, 우아한 스타일링
  • 권은비, 우아한 스타일링
  • '국무총리 표창' 케데헌 이재(EJAE)
  • 키키 하음 '완벽한 미모'
  • 서현진 '반가운 손인사'