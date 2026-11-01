[속보] 10월 수출 1153억달러…반도체 수출 급증에 전년 대비 93.7%↑

반도체 수출 급증에 힘입어 지난달 수출액이 1153억달러를 기록했다. 월간 수출액은 두 달 연속 1100억달러를 넘어섰고, 1∼10월 누적 수출액도 처음으로 9000억달러를 돌파했다.

인천 연수구 인천신항 컨테이너 터미널에 컨테이너가 쌓여 있다. 뉴시스

산업통상부는 1일 10월 수출액이 1152억8000만달러로 집계됐다고 밝혔다. 지난해 같은 달보다 93.7% 증가한 규모다. 9월 수출액 1211억달러에 이어 두 달 연속 1100억달러대를 기록했다.

반도체 수출액은 564억4000만달러로 1년 전보다 259.4% 늘었다. 9월에 이어 두 달째 500억달러를 웃돌았다.

20대 주력 수출품 가운데 18개 품목의 수출이 증가했다. 9개 주요 지역 중에서는 7곳으로의 수출이 늘었다. 중국 수출액은 269억8000만달러로 전년 동월보다 133.6%, 미국 수출액은 249억달러로 185.8% 각각 증가했다.

올해 1∼10월 누적 수출액은 사상 처음 9000억달러를 넘어섰다. 산업부는 현재 추세가 이어지면 11월 중 연간 수출액이 1조달러에 도달할 것으로 내다봤다.

10월 수입액은 727억8000만달러로 전년 동월보다 36.0% 늘었다. 무역수지는 425억달러 흑자를 기록해 9월에 이어 두 달 연속 400억달러대를 나타냈다.

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