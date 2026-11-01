국민연금 수급자 800만명 돌파…10명중 7명은 월 60만원 미만

올해 국민연금 수급자가 800만명을 넘어섰다. 2015년 400만명을 돌파한 지 11년 만에 두 배로 늘어난 것으로, 2030년에는 1천만명에 이를 전망이다.



하지만 국민연금 수급자 10명 중 7명 가까이는 월 60만원도 받지 못하는 것으로 나타나 노후소득 보장 수준은 여전히 낮다는 지적이 나온다.

국민연금공단 종합상담실. 연합뉴스

1일 국민연금공단의 '국민연금 공표통계'를 보면 올해 초부터 7월 31일까지 수급자 수는 806만2천142명으로 집계됐다.



공단 관계자는 "노령연금과 일시금 수급자를 모두 합해 올해 1∼7월 한 번이라도 연금을 받은 수급자 규모"라며 "다만, 이 기간 연금을 받았지만, 사망하신 분들까지 포함된 숫자"라고 설명했다.



2015년 수급자 수가 402만8천671명으로 400만명을 처음 넘었던 점을 고려하면 최근 11년 사이 국민연금을 받는 사람이 2배로 늘어난 셈이다.



초고령화 사회로 접어들면서 국민연금 수급자는 당분간 계속 증가할 것으로 보인다.



국민연금연구원이 올해 8월 내놓은 중기재정전망(2026∼2030) 자료를 보면 올해 수급자 수는 약 828만명, 이들에게 지급되는 급여액은 총 56조원에 이를 것으로 보인다.



노령연금 수급 개시 연령이 63세에서 64세로 높아지는 2028년에는 증가세가 다소 둔화할 것으로 보이지만, 이러한 점을 고려하더라도 수급자 수는 2028년 약 900만1천명, 2030년에는 약 1천6만명에 달할 것으로 추산된다.



이처럼 국민연금 수급자가 빠르게 늘고 있지만, 실제 월평균 수급액을 보면 국민연금에 노후를 온전히 기대기에는 부족하다는 지적이 계속 흘러나온다.



실제로 올해 7월 기준 월 수급 금액을 구간별로 나눠서 살펴보면 '20만원 이상 40만원 미만' 수급자가 전체(786만3천299명)의 38.0%(299만1천230명)로 가장 큰 비중을 차지했고, '40만원 이상 60만원 미만'이 21.2%(166만6천760명)로 뒤를 이었다.



최저구간인 '20만원 미만' 수급자도 6.8%(53만5천279명)인 점을 고려하면 전체 수급자 10명 가운데 7명 가까이(66.0%)는 매달 60만원 미만을 받는 것으로 나타났다.



<연합>

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