“키보드 필요 없다”···샘 올트먼이 삼성 사장단에 건넨 선물

인공지능(AI) 생태계를 이끄는 글로벌 최고 경영자가 국내 재계 리더들과 만나 AI가 바꿀 일상의 변화를 시사해 이목이 쏠리고 있다. 단순히 화면 속 소프트웨어를 넘어 하드웨어 패러다임까지 바꾸겠다는 의도가 담긴 이색 선물이 주목받고 있다.

샘 올트먼 오픈AI CEO(오른쪽)가 송용호 삼성전자 AI센터장에게 ‘코덱스 마이크로 키보드’를 선물하고 있다. 오픈AI 제공

31일 업계에 따르면 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 최근 경기도 용인 삼성인력개발원에서 삼성 주요 계열사 사장단 50여 명과 만나 간담회를 가졌다. 1박 2일 일정으로 방한한 올트먼 CEO는 이 자리에서 삼성 경영진에게 ‘코덱스 마이크로(Codex Micro)’ 키보드를 선물로 건넸다.

이 디바이스는 오픈AI가 키보드 전문업체 ‘워크라우더(Work Louder)’와 손잡고 공동 설계한 소형 입력 장치다. 오픈AI가 스마트 스피커 출시 등에 앞서 대중에 선보인 첫 하드웨어 제품으로, 공식 판매 가격은 230달러(약 30만7000원)로 책정됐다.

오픈AI가 첫 하드웨어로 선보인 소형 입력 장치 ‘코덱스 마이크로 키보드’. 오픈AI 홈페이지 캡처

일반 키보드가 문자 입력에 초점을 맞췄다면 이 제품은 오픈AI의 코딩 에이전트 ‘코덱스’에 직접 명령을 내려 작업 진행 상황을 직관적으로 확인하는 데 특화됐다. 기계식 스위치 13개와 회전식 다이얼, 조이스틱, 터치 센서 등을 갖췄다. 특히 키에 들어오는 조명 색상으로 AI가 생각 중인지, 작업 중인지, 응답을 대기하고 있는지 등을 눈으로 곧바로 파악할 수 있다.

올트먼 CEO는 이 선물을 건넨 배경에 대해 “컴퓨터에 말로 지시하고 AI를 활용하는 세상에서는 키보드 전체가 필요 없을 수도 있다는 생각을 담았다”며 “실제로 코덱스를 더 빠르게 사용하는 데 도움이 된다고 생각한다”고 설명했다. 이는 향후 컴퓨터 사용 환경이 키보드로 일일이 명령어를 입력하는 방식에서 벗어나, AI와 소통하며 결과를 조율하는 방향으로 전환될 것임을 암시한 대목이다.

이번 간담회에서 양측은 ‘AI가 바꿀 다음 10년, 기업의 선택’을 주제로 머리를 맞댔다. 전영현 삼성전자 DS부문장(부회장), 노태문 DX부문장(사장)을 비롯해 전자·금융·바이오 분야 주요 계열사 사장단이 대거 참석해 AI 기술 발전 방향과 비즈니스 활용 방안을 논의했다.

올트먼 CEO는 연설을 통해 “단순한 AI 도입만으로는 지속 가능한 경쟁 우위를 확보하기 어렵다”며 “경쟁 우위는 AI를 어떻게 활용해 더 빠르게 움직이고, 더 나은 제품을 만들며, 경쟁사보다 앞서 나가느냐에 달려 있다”고 강조했다.

삼성이 전사적 차원에서 연구개발부터 생산, 마케팅에 이르는 전 분야의 ‘AI 대전환(AX)’을 가속화하는 가운데, 이번 오픈AI 최고수장의 방한과 이색 하드웨어 등장은 양사 간의 협력 관계를 기술 인프라 공급을 넘어 전사적 활용 전략으로 한 차원 넓히는 계기가 될 것으로 전망된다.

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