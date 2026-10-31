우주에서 날아온 첫 하이쿠…구글, 우주 데이터센터 시험 성과

시제품 위성에서 AI 응답 도착하자 환호하는 구글 연구진. 구글 유튜브 영상 캡처

“아래로는 푸른 구슬, 고요한 은혜 속에 흐르는 데이터, 별빛이 내 코어를 채우네.”

구글이 우주에 띄운 위성에서 인공지능(AI)이 생성한 시 한 편을 지상으로 보내왔다.

우주 공간에서 AI 연산을 수행하는 데이터센터 구축을 추진하는 구글이 시제품 위성을 활용한 첫 응답 수신에 성공하면서 관련 기술 검증에 속도를 내고 있다.

구글은 우주 데이터센터 구상인 '프로젝트 선캐처'의 시제품 위성에서 첫 AI 응답을 수신했다고 30일(현지시간) 밝혔다.

구글 지상 연구진은 위성에 탑재된 개방형 AI 모델 ‘젬마4’에 “우주에 있는 느낌에 대한 하이쿠를 작성해줘”라고 요청했다. 하이쿠(俳句)는 일본의 전통 정형시다.

위성은 노르웨이 스발바르 지상국 상공을 통과하며 푸른 지구와 데이터 흐름, 별빛을 소재로 한 하이쿠를 생성해 전송했다.

이번 성과는 지구 궤도상의 위성에 탑재된 데이터센터급 텐서처리장치(TPU)가 AI 연산을 수행해 응답을 생성했다는 점에서 의미가 있다.

구글은 “우리 칩들이 공식적으로 ‘우주 날개’를 달았다”며 “우주를 향한 장기적인 목표를 실현하는 과정에서 중요한 성과”라고 평가했다.

구글의 시제품 위성에서 보내온 하이쿠. 구글 유튜브 영상 캡처

이번 시제품 위성은 지난 1일 스페이스X의 팰컨9 로켓에 실려 발사됐다. 궤도에 안착한 뒤 약 3주간 시운전과 하위 시스템 검증을 거쳐 본격적인 기계학습 연산 시험에 들어갔다.

위성에는 TPU 4대가 탑재됐으며 태양광 발전 등을 통해 최대 1㎾의 전력을 생산한다. 그러나 전력 공급량이 제한돼 한 번에 TPU 한 대만 약 20분간 작동할 수 있는 것으로 전해졌다. 미국 IT 전문매체 테크크런치는 전력 소모를 주요 제약 요인으로 지적했다.

구글은 앞으로 극심한 온도 변화와 우주 방사선에 노출되는 환경에서도 TPU가 데이터 오류 없이 안정적으로 연산을 수행할 수 있는지 검증할 계획이다. 기술 검증을 마치면 내년 중 고성능 TPU와 광학 레이저 통신 기능을 갖춘 쌍둥이 위성을 추가로 발사한다는 구상이다.

우주 데이터센터 구축 경쟁에는 다른 기업들도 뛰어들고 있다. 엔비디아가 투자한 스타트업 스타클라우드도 지난해 12월 엔비디아 GPU 'H100'을 탑재한 위성에서 구글의 AI 모델 젬마를 구동했다고 밝힌 바 있다.

우주 데이터센터가 상용화되기까지는 방사선에 따른 장비 손상과 데이터 오류, 냉각·전력 확보, 유지·보수, 우주 쓰레기 등 해결해야 할 과제가 남아 있다.

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