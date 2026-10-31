'최악 산불' 인니서 대기질 악화로 지난달 3500명 사망 추정

11년 만에 최악의 산불이 발생한 인도네시아에서 대기질 악화로 9월에만 3천500명 넘게 숨진 것으로 추정됐다.



31일(현지시간) AFP 통신과 중국 관영 신화통신 등에 따르면 핀란드 헬싱키에 있는 싱크탱크 에너지·청정대기연구센터(CREA)는 최근 보고서를 통해 지난달 인도네시아 산불에 따른 대기질 악화로 3천560명이 사망한 것으로 추정된다고 밝혔다.

인도네시아 산불. AP연합뉴스

이는 8월 사망자 추정치보다 2배 수준으로 증가한 수치라고 덧붙였다.



CREA는 암을 유발하는 초미세먼지(PM2.5) 오염으로 인해 단기간에 발생한 사망자 수를 추산했다.



사망자들은 최근 대규모 산불이 잇따른 인도네시아 보르네오섬과 수마트라섬뿐만 아니라 유독성 연무가 확산한 자바섬과 동부 지역에서도 발생했다.



특히 보르네오섬 칼리만탄 4개 주에서는 대기 오염 사망자의 90% 이상이 유독성 연무 탓에 숨진 것으로 추정됐다.



세계보건기구(WHO)는 폐나 혈류로 침투할 만큼 작은 초미세먼지에 노출되면 질병에 걸리거나 조기에 사망할 위험이 커진다고 밝힌 바 있다.



CREA는 보고서에서 "9월 한 달 동안 (인도네시아 전국에서) 초미세먼지 노출 수준이 WHO 연간 기준치의 7배를 넘었다"며 "수마트라섬에서는 10배를, 보르네오섬의 칼리만탄에서는 24배나 초과했다"고 강조했다.



인도네시아 보건부에 따르면 이달 21일 기준 산불로 인해 발생한 호흡기 질환자 수는 33만3천명에 달했다.



인도네시아 정부는 인공 강우와 진화 작업에 7만2천명을 투입했다며, 의료진 2천100명이 피해 지역에서 활동 중이고 마스크 530만개도 배포했다고 밝혔다.



올해 엘니뇨 현상으로 건조한 날씨가 이어지면서 인도네시아 보르네오섬과 수마트라섬을 중심으로 잇따르는 대규모 산불은 2015년 이후 11년 만에 가장 심각한 수준이다.



2015년 한 해 동안 인도네시아에서 산불로 탄 면적은 총 260만㏊(헥타르·1㏊는 1만㎡)였으며 2019년에도 산불로 100만㏊ 가까이가 탔다.



산림 파괴 감시 플랫폼 '누산타라 아틀라스'는 위성 자료를 토대로 올해 1∼9월 인도네시아에서 산불로 191만6천588㏊가 탔다고 밝혔다. 이는 서울 면적의 32배에 달하는 규모다.



인도네시아 산불로 연기가 확산하면서 최근 주변국인 말레이시아, 싱가포르, 동티모르의 대기질도 심하게 나빠져 최근 외교 갈등까지 빚어졌다.

<연합>

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