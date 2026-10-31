주유소 기름값 24주 연속 하락…휘발유·경유 1800원대

서울 시내의 한 주유소 모습. 연합뉴스

이번 주 전국 주유소의 휘발유와 경유 평균 판매가격이 24주 연속 소폭 하락했다.

국제유가는 중동 지역의 긴장 고조로 상승했지만, 정부의 석유 최고가격 유지 등으로 국내 판매 가격은 하락세를 이어갔다.

31일 한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 10월 넷째 주(25~29일) 전국 주유소의 휘발유 평균 판매가격은 전주보다 L당 0.4원 내린 1855.7원으로 집계됐다.

지역별로는 서울이 전주보다 1.0원 하락한 L당 1901.3원으로 가장 비쌌다. 가격이 가장 낮은 대구는 0.7원 내린 1827.3원이었다.

상표별로는 GS칼텍스 주유소의 휘발유 평균 가격이 L당 1858.5원으로 가장 높았고, 알뜰주유소는 1846.1원으로 가장 낮았다.

경유 평균 판매가격도 전주보다 L당 0.4원 하락한 1842.1원을 기록했다.

국내 주유소 기름값과 달리 국제유가는 이번 주 상승세를 보였다. 후티 반군의 사우디아라비아 주요 석유 시설 공격이 이어지면서 국제유가가 올랐으나, 중동 지역의 외교적 해결 가능성이 부각되면서 상승 폭은 제한됐다.

수입 원유 가격의 기준이 되는 두바이유는 전주보다 배럴당 2.6달러 오른 114.8달러를 기록했다. 국제 휘발유 가격은 배럴당 5.1달러 상승한 139.2달러였으며, 국제 자동차용 경유는 3.2달러 내린 173.9달러로 집계됐다.

국제유가 변동은 통상 2~3주가량 시차를 두고 국내 주유소 판매 가격에 반영된다. 이에 따라 국제유가 상승세가 이어질 경우 향후 국내 기름값에도 영향을 미칠 수 있다.

정부는 국제유가 변동이 국내 석유 가격에 미치는 영향을 완화하기 위해 석유 최고가격을 유지하고 있다.

앞서 발표한 11차 석유 최고가격은 10차와 동일하게 휘발유 L당 1784원, 경유 1773원, 등유 1380원으로 지정됐다.

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