날씨 쌀쌀해지자 온열매트 판매 2.5배…유통업계 겨울 고객 잡기 경쟁

쌀쌀해진 날씨에 유통업계의 겨울철 고객 확보 경쟁이 달아오르고 있다. 일교차가 커지면서 온열매트 판매가 늘고, 겨울용 이불을 찾는 소비자들을 겨냥한 신제품도 잇따라 나오고 있다.

에이스침대 제공

업체들은 매트리스와 침대 프레임을 함께 구매하는 고객에게 할인이나 사은품을 제공하는 한편, 탄소섬유 온열매트와 발열 충전재, 구스 침구 등 제품별 기능을 앞세워 차별화에 나섰다.

31일 업계에 따르면 에이스침대의 지난 9월 온열매트 판매량은 전월 대비 2.5배 증가했다. 특히 일교차가 커진 9월 중순 이후 주문이 늘었다. 지난해에는 11월 판매량이 10월보다 39.2% 많아 늦가을로 갈수록 온열 제품 수요가 증가하는 흐름을 보였다.

에이스침대는 온열 제품 전문기업 닥터 서플라이와 협업한 '닥터스 온열매트'를 선보이고 있다. 특허받은 탄소섬유 기술을 적용해 두께를 약 1㎜로 줄인 제품이다. 두꺼운 열선과 부자재를 사용하는 기존 방식과 달리 매트리스의 쿠션감을 유지하도록 설계했다.

LCD 조절기로 온도를 99단계까지 설정할 수 있으며, 1~12시간 범위에서 타이머를 조절할 수 있다.

에이스침대는 12월 6일까지 전국 대리점과 백화점, 온라인몰에서 '폴 인 슬립' 프로모션도 진행한다.

매트리스와 프레임을 세트로 구매하면 제품 등급에 따라 침구를 증정한다. '로열 에이스' 구매 고객에게는 웰크론 다니엘 호텔 침구 세트를, '하이브리드 테크-VII'와 '하이브리드 테크 레드', '에이스 벨라-III' 구매 고객에게는 웰크론 캐머런 차렵이불 세트를 제공한다.

씰리침대는 창립 145주년을 맞아 11월 15일까지 전국 매장에서 할인 행사를 이어간다.

매트리스와 지정 프레임, 하단 매트리스, 헤드보드 등을 함께 구매하는 고객에게 추가 할인 혜택을 준다. '토르테 II' 프레임과 모션 프레임을 비롯해 프리미엄 매트리스인 '크라운 쥬얼', '엑스퀴짓 헤븐리 시더', '엑스퀴짓 하이랜드', '엑스퀴짓 II' 등이 행사 대상이다.

구매 금액에 따라 호주산 워셔블 울 스프레드와 극세사 담요, 헝가리 웨딩 구스 이불, 호텔식 침구 세트 등도 한정 수량으로 증정한다.

시몬스 역시 연말을 앞두고 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트'와 최상위 제품군인 '뷰티레스트 블랙'을 대상으로 프로모션을 진행한다.

뷰티레스트 구매 고객에게는 매트리스와 같은 크기의 커버를 제공한다. 뷰티레스트 블랙 구매 고객에게는 모델에 따라 올시즌 구스 듀벳이나 퀸즈밀러 프리미엄 구스 듀벳, 디퓨저 등을 증정한다.

매트리스 2개와 프레임 1개 이상을 동시에 구매하거나 2026년 가을·겨울 신제품 프레임 3종과 매트리스를 함께 구매하면 추가 할인도 받을 수 있다.

침구 전문업체들은 보온성과 소재 경쟁에 집중하고 있다.

알레르망은 지난 9월 2026년 가을·겨울 신제품 컬렉션을 공개하고 겨울 침구 시장 공략에 나섰다.

대표 제품 '마르첼로'는 입체적인 헤링본 무늬를 적용해 호텔 침구 특유의 디자인을 강조했다. '그로브'는 부드러운 색상과 소재의 질감을 살렸고, '알베로'는 자수와 파이핑 장식을 더한 프리미엄 제품이다.

겨울철 보온성을 높인 기능성 제품도 강화했다. 알레르망은 자가 발열 충전재 '히트코어'와 극세사 차렵이불 등을 순차적으로 출시할 계획이다. 구스 차렵이불 '베닉'에는 아이보리 색상을 추가했고, 친환경 충전재 제품군에는 이탈리아 신소재 '몰리나'를 도입했다.

이브자리는 자연 소재를 활용한 가을·겨울 신제품 '볼트'와 '아모르'를 지난 8월 출시했다.

볼트는 모달 70%와 면 30%를 혼방한 제품이다. 아모르는 겉면에 고밀도 면을, 안쪽에 면과 모달을 사용해 부드러운 촉감과 흡수성을 강조했다.

유기농 면을 사용한 '뉴오솔'도 새롭게 선보였다. 이 제품은 색상을 그레이·그린·네이비로 확대하고 바디베개 등 품목을 추가한 것이 특징이다.

웰크론은 프리미엄 침구 브랜드 '세사'와 호텔식 침구 브랜드 '더 화이트 갤러리'를 앞세워 가을·겨울 제품 판매를 확대하고 있다.

지난 10월 2일부터 11일까지 전국 46개 백화점에서 창립 34주년 기념 '그랜드 세일 페스타'를 열고 2026년 가을·겨울 신제품을 선보였다.

행사에서는 구스차렵과 비건구스차렵 이불인 '피렌체', '포터', '소피아', '어센틱' 등 일부 품목을 정상가보다 50% 할인했다. 극세사 겨울 이불과 차렵이불 세트도 판매했다.

웰크론은 이달 31일까지 군인과 군무원, 예비역 및 가족을 대상으로 한 할인 행사도 진행한다. 군인 신분인증 플랫폼 '밀리패스' 등을 통해 대상 여부를 확인하면 전국 주요 백화점 매장에서 전 품목 최대 50% 할인을 받을 수 있다.

코웨이는 침대와 매트리스를 직접 구매하는 대신 빌려 쓰는 소비자를 겨냥하고 있다.

코웨이는 지난 8월 31일부터 10월 27일까지 '비렉스 페스타'를 열고 매트리스와 프레임 등 비렉스 제품을 신규 렌털하는 고객에게 약정 조건에 따라 최대 15개월간 월 1만원의 렌털료를 적용했다.

행사 대상에는 일반 침대뿐 아니라 'R시리즈 스트레칭 모션베드', 'M시리즈 안마 매트리스 침대', 스마트 매트리스 등도 포함됐다. 소비자의 초기 구매 비용 부담을 낮춰 프리미엄 침대 이용을 확대하려는 전략이다.

업계의 겨울 시장 경쟁은 제품 기능과 구매 방식에 따라 나뉘고 있다. 에이스침대는 온열 기술, 알레르망과 이브자리는 침구 소재, 웰크론은 기능성 겨울 이불을 앞세웠다. 씰리침대와 시몬스는 매트리스 구매 혜택을 강화했고, 코웨이는 렌털 서비스로 소비자 선택지를 넓혔다.

특히 겨울 침구는 소재와 충전재, 세탁 방법에 따라 가격과 관리 비용에 차이가 크다. 온열매트 역시 온도 조절 기능뿐 아니라 과열 방지 장치와 사용 중인 매트리스와의 호환성을 확인할 필요가 있다.

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