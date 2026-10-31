출시 보름 만에 무슨 일?…줄 서서 사던 GS25 찹쌀떡서 대장균군 초과

편의점 GS25에서 판매한 ‘한정선 피스타치오 찹쌀떡’에서 기준치를 초과한 대장균군이 검출돼 판매가 전면 중단됐다. GS리테일은 점포에 남아 있는 해당 상품을 모두 폐기하고 이미 구매한 고객에게는 환불하기로 했다.

GS25에서 판매된 ‘한정선 피스타치오 찹쌀떡’. 해당 제품 중 제조일자가 2026년 10월 23일인 80g 제품에서 대장균군이 기준치를 초과해 검출되면서 판매 중단 및 회수 조치가 이뤄졌다. GS리테일

31일 식품의약품안전처 식품안전나라에 따르면 로로에프엔비가 제조한 ‘한정선 피스타치오 찹쌀떡’이 대장균군 기준·규격 부적합 판정을 받아 회수·판매 중지 대상으로 지정됐다. 회수 대상은 제조일자가 2026년 10월 23일로 표시된 80g 제품이다.

이번 부적합 판정은 제조업체의 자가품질검사에서 확인됐다. 식약처는 해당 제품을 구매한 소비자에게 섭취를 중단하고 제품에 표시된 고객센터나 구매처를 통해 반품할 것을 안내했다.

식약처가 지정한 회수 대상은 10월 23일 제조분이지만, GS25는 제조일자와 관계없이 해당 상품의 판매를 전면 중단했다. 점주들에게 관련 공문을 보내 점포에 남아 있는 재고도 모두 폐기하도록 했다.

GS25 관계자는 “고객 안전을 위해 해당 상품의 판매를 즉시 중단했다”며 “점포에 보유 중인 상품은 전량 폐기하고 이미 구매한 고객에게는 환불 조치할 예정”이라고 밝혔다.

해당 상품은 GS25가 디저트 브랜드 한정선·로로멜로와 협업해 지난 15일 출시한 냉동 디저트다. 앞서 선보인 ‘한정선 요거트 찹쌀떡’이 누적 판매량 70만개를 기록하는 등 인기를 끌자 피스타치오 맛을 후속 상품으로 출시했다.

식약처는 회수 대상 제품을 보유한 소비자에게 섭취하지 말고 구매처에 반품할 것을 당부했다.

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