박명수, '무도' 시절 정형돈 질투했다 "내가 더 웃겨야 하는데"

방송인 박명수가 '무한도전' 시절 정형돈을 향해 질투를 느꼈던 순간이 있었다고 고백했다.

30일 유튜브 채널 '할명수'에는 '역시 난 광대야 킥킥 평생 웃기기 위해 살아온 사람들 박명수의 입방정'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 박명수는 '무한도전' 활동 당시를 회상했다.

박명수는 "저는 한때 '무도' 할 때 형돈이가 갑자기 웃기더라"라며 "내가 웃음을 다 잡고 간다고 생각했는데 형돈이가 빵빵 터지더라"고 말했다.

이에 찰스엔터가 "질투가 났냐"고 묻자, 박명수는 "당연히 질투 났다. 주도가 바뀐다는 느낌이었다"고 답했다.

이어 "마음속으로는 다들 내 한마디에 웃었는데 형돈이가 너무 웃기기 시작하니까 '내가 더 웃겨야 하는데 왜 저렇게 됐을까' 싶더라"라고 털어놨다.

하지만 박명수는 팀을 먼저 생각했다고 밝혔다. 그는 "약간 배가 아프지만 흐름이니까 형돈이 흐름으로 몰아줘야 하는 것"이라며 "우리는 개인이 아니라 팀이니까"라고 했다.

또 "그래도 순간은 사람인지라 그런 마음이 들었다. 얘가 웃길 때는 내가 뭘 해도 안 웃기더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

<뉴시스>

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