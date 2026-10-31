현대건설 3분기 영업이익 2217억원…작년 대비 114.2%↑

현대건설은 연결 기준 올해 3분기 영업이익이 2217억원으로 지난해 동기보다 114.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 30일 공시했다.

매출은 6조2406억원으로 작년 동기 대비 20.3% 감소했다. 순이익은 464억원으로 31.6% 줄었다. 3분기까지 누적 영업이익은 작년 동기 대비 24.4% 늘어난 6645억원, 매출은 15.8% 감소한 9조3642억원으로 집계됐다. 올해 누적 수주는 3분기 기준 28조8746억원으로 작년 동기 대비 10.6% 증가했다.

미국 전기로 제철소, 포항 인공지능(AI) 데이터센터 등 국내외 전략사업 중심으로 양질의 수주를 확대한 결과 연간 수주 목표(33조4000억원)의 86.5%를 달성했다고 현대건설은 밝혔다. 수주 잔고는 작년 동기 대비 4.7% 증가한 99조5310억원으로, 약 3.6년치 일감에 해당한다.

누적 매출은 작년 같은 기간보다 15.8% 줄었으나 연간 목표치(27조4000억원)의 70.7%를 달성했다. 영업이익은 원가 관리 강화와 수익성이 확보된 프로젝트 비중 확대로 24.4% 늘어난 6645억원을 기록했다. 현대건설은 대형 원전과 소형모듈원전(SMR), 태양광, 해상풍력 등 지속가능 에너지 사업과 데이터센터, 복합개발 등 고부가가치 분야에서 사업 기회를 확대하며 포트폴리오를 지속적으로 다변화할 방침이다.

현대건설 관계자는 “선별 수주와 원가 관리 강화로 수익성 확보에 집중한 결과 영업이익이 개선세를 이어가고 있다”며 “글로벌 사업 수행 역량과 차별화된 기술 경쟁력을 바탕으로 에너지 및 인프라 시장에서 경쟁 우위를 강화하고 미래 성장사업 확대를 통해 지속 가능한 성장 기반을 공고히 하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지