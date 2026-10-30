GS건설 아파트 커뮤니티 예약시스템 해킹…입주민 개인정보 유출

GS건설이 시공한 아파트의 커뮤니티 시설 예약 관리 시스템이 해킹당해 입주민 개인정보가 유출됐다. 이름과 연락처, 주소를 비롯해 출입카드 식별번호 등도 유출됐을 가능성이 있어 추가 피해가 우려된다.

GS건설은 30일 아파트 커뮤니티 시설 예약 관리 시스템에 외부인이 무단으로 접근한 사실을 확인하고 고객들에게 사과문을 발송했다.

GS건설 사옥. 연합뉴스

GS건설은 지난 28일 오후 11시29분쯤 비정상적인 접근 정황을 발견하고 외부 접속을 차단했다. 접속 기록을 분석한 결과 최초 무단 접근은 같은 날 오후 10시15분쯤 이뤄진 것으로 파악됐다. 유출 가능성이 있는 정보는 이름과 생년월일, 성별, 휴대전화번호, 이메일, 주소 등이다. 별명과 회원번호, 거주유형, 세대주 여부, 회원가입 일시, 최종 로그인 IP 주소, 출입카드 식별번호(RF카드번호), 관리자 ID 등도 유출 가능 항목에 포함됐다. 시스템에 저장된 비밀번호도 유출 가능성이 있지만 ‘일방향 암호화 방식’으로 저장돼 원래 비밀번호를 직접 확인할 수 없다는 게 회사 측 설명이다.

GS건설은 현재 고객별 유출 여부와 범위를 조사하고 있다. 주민등록번호와 계좌번호, 카드번호 등은 수집·보관하지 않아 유출 대상에 포함되지 않았다고 밝혔다.

GS건설은 사고를 인지한 직후 외부 IP를 차단하고 관계기관에 신고했다. 고객들에게는 스미싱과 보이스피싱 등 2차 피해에 주의하고, 다른 사이트에서도 같은 비밀번호를 사용하고 있다면 변경할 것을 당부했다. GS건설은 사과문에서 “조사 완료 후 정확한 유출항목과 피해 여부 조회 방법을 안내드리겠다”며 “재발 방지를 위해 개인정보 보호체계와 보안 수준을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

피해 관련 문의는 자이통합고객센터에서 받고 있다. GS건설은 31일과 다음달 1일에도 오후 1시부터 5시까지 상담 창구를 운영할 예정이다.

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