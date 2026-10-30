주말 곳곳 비 소식…11월 첫날 전국 비·낮 기온 11∼18도

10월 마지막 날인 31일 새벽까지 중부지방에 약한 비가 내리겠다. 11월 첫날인 일요일에는 비가 전국으로 확대되고 낮부터 기온도 평년 수준 아래로 떨어지겠다.



30일 기상청에 따르면 우리나라 북쪽에 기압골이 지나가면서 수도권(경기북서부 제외), 강원내륙·산지, 충남북부, 충북중·북부에 비가 약하게 내리겠다.

사진=연합뉴스

일요일인 11월 첫날에도 비가 예상된다.



11월 1일에는 경기 남서부에 비가 내리는 곳이 있겠고, 오전 충청부터 비가 내리기 시작해 오후 남부지방과 제주, 밤 전국으로 확대된 뒤 중부지방과 호남에선 이튿날 새벽, 영남과 제주에선 이튿날 아침까지 이어질 전망이다.



1일 예상 강수량은 광주·전남·제주 5∼30㎜, 서해5도·충청·전북·부산·울산·경남·대구·경북 5∼10㎜, 수도권·강원도 5㎜ 미만이다.



전반적인 강수량이 많지는 않겠지만, 제주에 11월 1일 늦은 밤 비가 천둥·번개·돌풍을 동반해 시간당 20㎜씩 쏟아질 수 있겠다.



기온은 토요일인 31일은 아침 최저 4∼13도, 낮 최고 14∼21도겠으며 11월 1일은 3∼10도와 11∼18도겠다.



31일 주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울·인천 8도와 14도, 대전 10도와 17도, 광주 10도와 19도, 대구 7도와 19도, 울산 8도와 20도, 부산 11도와 21도다.



31일 새벽에서 아침 사이 충남내륙·충북중부·충북북부·전북내륙·전남·경북중부내륙·경북북부내륙은 가시거리 200ｍ 미만, 나머지 지역은 가시거리 1㎞ 미만 안개로 뒤덮이겠다.



강과 호수, 골짜기 주변은 안개가 더 짙겠으니 주의해야 한다.



또 항공기 운항에 차질이 빚어질 수 있으니 운항 정보를 미리 확인할 필요가 있겠다.



강원영동과 경북동해안·북동산지를 중심으로 대기가 점차 건조해지겠다. 30일에서 31일로 넘어가는 밤 강원산지·동해안에 순간풍속 시속 55㎞(산지는 70㎞) 안팎의 강풍이 불면서 산불이 날 위험이 크겠으니 각별히 유의해야 한다.



동해안에 31일 오후부터 너울이 유입되겠다.



해안으로 높은 물결이 강하게 밀려와 갯바위나 방파제를 넘어 들이치기도 하겠으니 해안엔 되도록 가지 않은 것이 좋겠다.

<연합>

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