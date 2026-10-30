“중요한 건 페덱의 의지”…김도영 2번에 놀란 박진만 감독

“KIA 선발 라인업을 보고 조금 놀라긴 했다.”

박진만 삼성 감독이 30일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KIA와 2026 KBO 플레이오프(PO·5전 3승제) 4차전을 앞두고 한 말이다. 벼랑 끝에 몰린 이범호 KIA 감독이 ‘김도영 2번 카드’를 꺼내 든 것에 대한 반응이었다.

29일 전남광주 기아챔피언스필드에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 3차전 삼성 라이온즈와 KIA 타이거즈의 경기, 삼성 박진만 감독이 6대4로 앞선 8회초 1사 1,2루 상황 KIA의 투수교체 때 더그아웃에서 생각에 잠겨 있다. 뉴스1

삼성이 1차전 패배 뒤 2, 3차전을 승리한 주요 요인 중 하나가 KIA의 1, 2번 타선 봉쇄 전략이 성공한 것이었다. 박 감독은 “그동안 김도영 앞에 주자를 내보내지 않고 잘 틀어막았던 게 좋은 효과가 있었다”고 직접 밝히기도 했다. 이에 KIA가 대응에 나섰고 이에 박 감독은 "KIA의 타순 변동은 있지만, 선수들이 앞선 경기에서 승리를 만들어온 흐름을 알고 있다"며 투수진을 비롯한 선수들의 활약에 대한 신뢰를 보였다.

역시 삼성의 4차전 관건은 선발 크리스 페덱이 어떤 구위를 보여주느냐다. 1차전 패전 이후 사흘만 쉬고 다시 선발 마운드에 오르기 때문이다. 박 감독은 “투구 수를 정해놓지는 않았다. 사흘 쉬고 나오는 것이기 때문에 매 이닝 몸 상태를 체크할 것”이라며 “본인은 몸 상태가 좋다고 한다. 의욕이 충만하다”고 전했다.

박 감독은 “제일 중요한 건 페덱의 의지다. 본인도 의욕이 있었다. 정규시즌이 아닌 포스트시즌인 만큼 엔트리에 있는 선수들을 모두 활용하려고 한다”고 설명했다. 이어 “페덱이 1차전에서 좋지 않았던 부분에 대해 마음을 굳게 먹고 있다. 복수해줬으면 좋겠다”고 기대했다.

지난 26일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 프로야구 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 플레이오프 1차전 KIA 타이거즈와 삼성 라이온즈의 경기, 삼성 선발 페덱이 2회초 등판해 힘차게 공을 던지고 있다. 뉴스1

원태인을 포함해 불펜도 대부분 대기한다. 타선에서는 3루수로는 1차전 삼성의 유일한 타점을 올린 김영웅을 6번 타자로 내세웠다. 박 감독은 “1차전에서 네일을 잘 공략했기 때문에, 오늘도 영웅이의 타점을 봤으면 좋겠다”고 말했다.

박 감독은 “1차전은 우리가 위에서 기다리는 상황에서 선수들의 부담감이 분명 있었다고 생각한다”며 “지금은 타선도, 기세도 1차전과 다르다. 타선이 좋은 활약을 할 수 있는 분위기가 만들어졌기 때문에 오늘 터져줬으면 좋겠다”면서 “광주에서 대구로 갈 때 편하게 가겠다”며 4차전으로 시리즈를 끝내겠다는 의지를 드러냈다.

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