별빛 조명에 크리스마스 한정판까지…연말 특수 잡기 ‘분주’

연말을 앞두고 기업들이 크리스마스와 겨울방학 수요를 겨냥한 마케팅에 나서는 모습이다.

시몬스 일루미네이션. 시몬스 제공

30일 업계에 따르면 시몬스는 경기도 이천의 복합문화공간 시몬스 테라스에서 크리스마스 트리 및 일루미네이션 행사를 시작했다. 2018년 지역사회와의 상생을 위해 시작한 행사로 올해 9회째를 맞았다.

올해는 ‘별빛 테라스, 크리스마스가 빛나는 곳’을 주제로 대형 크리스마스 트리와 조명을 설치했다. 빛의 터널과 6m 높이의 대형 트리를 비롯해 별 모양 조형물, 고보라이트 조명, 음악에 맞춰 조명이 반짝이는 라이팅 쇼 등을 마련했다. 행사는 오는 12월 27일까지 매일 오전 11시부터 오후 8시까지 운영된다.

시몬스에 따르면 최근 3년간 겨울 시즌 시몬스 테라스를 찾은 방문객은 평균 10만명을 넘었다. 행사 기간 주변 상권 매출도 30% 이상 증가해 지역경제 활성화에도 기여하고 있다.

네스프레소는 연말을 맞아 스와로브스키와 손잡고 페스티브 시즌 한정 커피 및 액세서리 컬렉션을 출시했다.

이번 컬렉션은 헤이즐넛 브라우니향 커피와 블루베리 치즈케이크향 커피, 크리스털 스파크 에스프레소 등 한정판 커피 3종을 비롯해 어드벤트 캘린더와 트래블 머그, 크리스털 오너먼트, 초콜릿 등으로 구성됐다.

오리지널과 버츄오 라인으로 각각 선보이며, 크리스마스를 기다리는 동안 날짜별로 커피를 즐길 수 있는 어드벤트 캘린더에는 총 26개의 커피 캡슐과 한정판 트래블 머그를 담았다.

에이스침대는 겨울철을 앞두고 침실을 아늑하게 꾸미려는 수요를 겨냥한 프로모션을 진행한다. 행사는 오는 12월 6일까지 전국 대리점과 백화점 매장, 온라인몰에서 열린다. 라지퀸(LQ) 사이즈 이상의 매트리스와 프레임을 세트로 구매하면 제품 등급에 따라 웰크론 침구 세트를 증정한다. 하이브리드 테크-VII, 하이브리드 테크 레드, 에이스 벨라-III 등급 구매 고객에게는 카메론 차렵이불 세트를, 로얄에이스 등급 구매 고객에게는 대니얼 호텔베딩 세트를 제공한다. 매트리스와 프레임뿐 아니라 침구까지 한 번에 마련할 수 있도록 해 겨울철 침실 단장 수요를 공략한다는 계획이다.

여행업계도 겨울방학을 앞두고 교육과 휴양을 결합한 가족 여행 상품을 선보인다. 이랜드파크가 운영하는 PIC 사이판은 '아카데믹 펀 스쿨링' 특별 프로모션을 진행한다.

자녀가 사이판 현지 학교에서 수업을 듣는 동안 부모는 리조트에서 휴식을 즐길 수 있도록 구성한 상품이다. 현지 학교 수업과 리조트 내 키즈 영어 프로그램을 비롯해 객실, 식사, 워터파크 이용 등을 포함했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지