SOOP 주주위해 고배당기업 요건 맞춘 2026년 결산배당 추진

SOOP(숲)이 기존 현금배당 원칙을 유지하면서 고배당기업 요건에 맞춘 2026년 결산배당을 추진한다.

SOOP CI. SOOP 제공

30일 공시에 따르면 SOOP은 연결 기준 당기순이익의 25% 이상을 현금배당하는 원칙을 유지한다. 회사는 ‘조세특례제한법’ 상 고배당기업 요건을 충족하도록 배당을 실시할 계획이라고 밝혔다.

이를 위해 2024사업연도 대비 현금배당 총액이 감소하지 않는 것을 전제로 두 가지 요건 중 하나를 충족하는 방안을 마련한다. 배당성향을 40% 이상으로 하거나, 배당성향 25% 이상을 충족하면서 현금배당 총액을 전년 대비 10% 이상 늘리는 방식이다.

배당성향 목표는 연결 기준 당기순이익 대비 현금배당 총액의 비율을 뜻한다. 고배당기업 요건에 따른 배당성향과 현금배당 총액은 관련 법령에서 정하는 기준에 따라 산정된다. SOOP은 이번 배당성향 목표가 2025 사업연도 대비 현금배당 총액이나 주당배당금의 증가 또는 유지를 의미하지는 않는다고 설명했다.

회사는 구체적인 배당금액 등 세부사항을 관련 법령과 절차에 따라 이사회 및 주주총회 결의 등을 거쳐 최종 결정하겠다고 밝혔다. 시장상황과 경영환경 변화에 따라 주주환원 정책이 달라질 수 있으며, 변동사항이 발생하면 재공시하겠다는 방침이다.

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