강원개발공사, 제주도시포럼서 지역활성화 방안 논의

강원개발공사는 30일 제주 김만덕기념관 만덕홀에서 열린 ‘제주도시포럼 2026’에 참여해 지방공사 관계자들과 지역 활성화를 위한 도시재생·정비사업 추진방향과 협력방안을 논의했다고 밝혔다.

전국 9개 지방공사로 구성된 도시재생·정비협의회는 이번 포럼에서 ‘도시의 활력을 되찾는 공공 도시재생 전략과 방향’ 세션을 마련했다.

제주도시포럼. 강원개발공사 제공

참석기관들은 올해 공동으로 추진한 ‘지방공사 도시재생 및 정비사업 추진방향 연구용역’의 성과를 공유했다. 아울러 연구 결과와 각 기관의 사업 경험, 노후주거지 정비 관련 지원정책을 함께 살피며 도시재생·정비사업에서 공공기관이 맡아야 할 역할에 주목했다.

이어 ‘지역 활력을 되찾는 도시재생·정비사업, 각 지역 현장의 소리를 듣다’를 주제로 열린 좌담회에서는 지역별 현장 과제를 바탕으로 각 지역의 여건에 맞는 도시재생 실행방향과 기관 간 협력방안에 대한 논의가 이어졌다.

김태헌 강원개발공사 사장은 “지역마다 도시재생·정비사업의 여건이 다른 만큼 지방공사들이 경험을 나누고 함께 해법을 찾는 것이 중요하다”며 “앞으로도 기관 간 협력을 바탕으로 원도심 개발 등 지역에 필요한 공공의 역할을 구체화해 나가겠다”고 말했다.

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