“진료실에 먹지 말라고 써붙이고 싶어”…의사가 ‘날것’ 주의 당부한 이유

민물고기를 날것으로 먹는 식습관이 담관암 발생 위험을 높일 수 있다는 전문의의 경고가 나왔다. 민물고기에 서식하는 기생충인 간흡충이 사람의 담관에 기생하면서 만성 염증을 일으키고, 장기적으로 담관암 발생 위험을 높일 수 있다.

최근 창원한마음병원 소화기내과 황준성 교수는 병원 공식 유튜브 채널을 통해 민물고기 생식의 위험성을 설명했다. 특히 향어회를 언급하며 “진료실 앞에 ‘NO 향어회’라고 써놓고 싶을 정도”라고 강조했다.

민물고기를 날것으로 먹을 때 주의해야 하는 기생충은 간흡충이다. 간디스토마라고도 불리는 간흡충은 잉어과 민물고기에 기생한다. 감염된 물고기를 날로 먹으면 유충이 인체에 들어와 담관에 자리 잡고 성충으로 성장한다.

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간흡충은 담관벽을 지속적으로 자극해 만성 염증과 조직 손상을 일으킨다. 이 과정에서 담관염이나 담석 등이 발생할 수 있으며, 장기간 감염이 지속되면 담관암 발생 위험도 높아진다. 세계보건기구(WHO) 산하 국제암연구소(IARC)는 간흡충을 인체 발암성이 확인된 1군 발암 요인으로 분류하고 있다.

간흡충 감염은 초기 증상이 뚜렷하지 않은 경우가 많다. 감염이 진행되면 복통과 소화불량 등이 나타날 수 있으며, 담관이 막히면 황달이 발생하기도 한다. 다만 감염됐다고 모두 암으로 이어지는 것은 아니다.

예방을 위해서는 민물고기를 반드시 충분히 익혀 먹어야 한다. 소금에 절이거나 훈제하는 방식만으로는 기생충을 완전히 제거하기 어렵다. 민물고기를 손질한 칼과 도마를 다른 식재료에 사용할 때도 교차 오염에 주의해야 한다.

간흡충 감염이 의심되면 의료기관에서 검사를 받아야 한다. 감염이 확인되면 프라지콴텔 등 구충제로 치료할 수 있다. 민물회를 즐겨 먹는 사람이라면 증상이 없더라도 감염 가능성을 확인하는 것이 좋다.

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