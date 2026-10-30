알파벳 시총 669조 증발…6000피 안착 시도하던 코스피도 급락

전일 미국 증시에서 구글의 모회사 알파벳이 부진한 실적을 내면서 기술주를 둘러싼 투자 심리가 위축되고 있다. 이에 6000포인트 안착을 시도하던 코스피도 급락하고 있다.

30일 서울 중구 하나은행 딜링룸 현황판에 코스피가 표시되고 있다. 연합뉴스

30일 한국거래소에 따르면 오전 11시 기준 코스피는 전일 대비 5.04% 하락한 5638.29포인트를 기록 중이다. 코스피는 2.99% 내려간 5760.35포인트에 출발해 개장 직후 빠르게 하락했다. 지수가 급락하면서 이날 오전 10시4분에는 매도 사이드카가 발동됐다. 코스피 매도 사이드카는 코스피200 선물 가격이 기준가격 대비 5% 이상 하락한 상태가 1분 이상 지속될 경우 발동된다.

이날 증시 하락은 전날 미국 증시 급락이 영향을 미쳤다. 29일(현지시간) 알파벳 주가가 수익 부진과 인공지능(AI) 투자 우려에 나스닥 시장에서 12.6% 급락한 283.82달러에 장을 마쳤다. 이로써 시가총액 5000억달러(약 669조원)가 하루 만에 증발했다. 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 이는 지난해 1월 엔비디아(5930억달러)에 이어 월가 사상 두 번째로 큰 시가총액 감소다.

알파벳 수익 부진은 3분기 검색과 광고 매출이 기대에 못 미쳤고 이로 인해 AI가 핵심 사업을 위협하며 투자 성과로 이어지지 않을 거시라는 우려가 겹친 영향이다. 알파벳 시총이 크게 쪼그라들면서 충격은 시장 전반으로 번졌다. 이날 나스닥은 1.4% 하락했고 필라델피아 반도체지수(SOX)는 1.4% 내렸다.

전날 미 증시의 부정적 영향을 받은 코스피는 수급에서도 불안한 움직임을 보이고 있다. 이날 코스피에서 외국인투자자는 8074억원어치를 순매도했다. 기관투자자도 약 2500억원 규모를 순매도 중이다. 반면 개인투자자는 9447억원을 순매수하고 있다.

삼성전자도 전일 대비 6.47% 하락한 21만7000원을 기록 중이며 SK하이닉스도 전일 대비 8.52% 내려간 139만6000원선에 머물고 있다. 미래에셋증권은 “전일 삼성전자의 실적 발표 후 주주환원에 대한 실망감과 미국 증시의 약세 분위기가 이어지며 주가가 추가 하락하고 있다”고 분석했다.

6000선 안착에 실패하고 있는 코스피에 대해 신한투자증권은 “주식시장의 변동성은 매수·매도 규모뿐만 아니라 반대편에서 이를 흡수할 수 있는 유동성 규모에도 영향을 받는다”며 “가령 외국인의 순매도가 발생하더라도 이를 받아낼 대기 매수 수요가 충분하다면 가격 충격은 제한되지만 반대로 매수 주체가 공백인 상황에서는 비교적 적은 매도 물량에도 가격이 크게 움직인다”고 말했다.

이어 “현재 코스피 수급 여건은 여전히 취약한 상황”이라며 “특히 10월 말 삼성전자와 SK하이닉스의 자사주 매입 효과가 사라지며 외국인의 적은 수급에도 지수의 상승과 하락 폭이 확대되고 있고 결국 외국인의 매매 규모뿐 아니라 시장이 해당 수급 충격을 흡수하는 능력도 중요한 상황”이라고 강조했다.

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