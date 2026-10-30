국내 기술로 개발한 KF-21…美 공군과 첫 편대비행

국내 기술로 개발한 초음속 전투지 KF-21 ‘보라매’가 미 공군 전력과 첫 편대비행에 나섰다.

30일 군에 따르면 제16전투비행단 예하 제156전투비행대대 소속 KF-21 전투기는 지난 23일 서해 상공에서 한·미 연합 공중전력과 편대비행을 실시했다.

국산 전투기 KF-21 001호기가 지난달 22일 첫 운용기지인 경북 예천기지로 향하고 있다. 세계일보 자료사진

한국 공군에선 KF-21 전투기와 F-35, F-15, FA-50 전투기가 참가, 미 공군에선 제5정찰비행대대 소속 U-2 고공전략정찰기를 비롯해 F-35, F-16전투기가 참가했다.

이번 편대비행은 한·미 공군이 지난 26일 시작한 대규모 공중훈련 ‘프리덤 플래그’를 앞두고 실시됐다. KF-21 전투기가 미 공군 전력과 편대비행을 한 것은 이번이 처음이다.

공군 관계자는 “KF-21은 프리덤 플래그 훈련의 공식 참가 전력은 아니지만 연합훈련의 경험을 축적하는 차원에서 참관하면서 편대비행을 진행했다”고 설명했다.

KF-21은 국내 기술로 만든 국산 전투기로 F-4, F-5 등 장기운영 전투기를 대체하는 전력이다. 2015년 개발에 착수해 올해 6월 최종 개발이 마무리됐다. 지난 9월 KF-21 양산 1호기가 공군 제16전투비행단(예천기지)에 도입된 것을 시작으로 순차적으로 공군에 도입되고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지