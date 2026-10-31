해커스공무원, 지방직 7급 시험 '합격예측 풀서비스' 운영

공무원 시험 전문 교육 브랜드 해커스공무원이 31일 시행되는 지방직 7급 공무원 필기시험에 맞춰 '2026년 지방직 7급 합격예측 풀서비스'를 운영한다.

풀서비스는 시험 종료 직후 PC와 모바일에서 이용할 수 있다. 응시자가 답안을 입력하면 점수를 확인할 수 있으며, 응시표 인증을 거친 실제 응시자 데이터를 기반으로 합격예측 결과를 제공한다.

응시자들의 성적 입력 현황에 따른 예측 합격컷도 제공한다. 합격컷이 업데이트되면 알림을 받을 수 있으며, 직렬·과목별 상위 10% 점수를 함께 제공해 자신의 성적 위치와 합격 가능성을 살펴볼 수 있도록 했다.

과목별 성적과 석차, 오답률이 높은 주요 문항 등 세부 분석 기능도 마련했다. 응시자는 이를 통해 과목별 성적과 오답 문항 등을 확인할 수 있다.

시험 종료 후에는 해커스공무원 강사진의 가답안과 라이브 총평, 해설강의도 공개된다. 경제학 김종국, 헌법 홍대겸, 행정법 김대현, 행정학 금나나, 노동법 유영복, 국어 이윤주 강사가 참여하며 주요 문항 풀이와 과목별 출제 경향 등을 다룰 예정이다.

시험 당일 채점과 응시표 인증 등에 참여한 이용자를 대상으로 한 이벤트도 진행된다. 참여 조건에 따라 네이버페이와 경품, 강의 할인쿠폰 등을 제공할 예정이다. 채점 인증과 설문조사, 총평 라이브와 연계한 참여 이벤트도 함께 진행한다.

해커스공무원 관계자는 “수험생들이 시험 직후 가장 궁금해하는 합격 가능성을 확인할 수 있도록 이번 풀서비스를 준비했다”며 “합격예측과 성적 분석, 라이브 총평 및 해설강의가 오랜 시간 시험을 준비해온 수험생들이 자신의 결과를 확인하고 이후 준비 방향을 설정하는 데 실질적인 도움이 되길 바란다”고 전했다.

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