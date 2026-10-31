[재미로 보는 오늘의 운세] 10월 31일 (토요일) 66년생, 부동산·증권 투자에 고통 온다

96년생 현재 일은 앞만 바라보고 걸어가자. 84년생 기대하지 않았던 계약이 성사된다. 72년생 일에 확실한 능력을 보일 때다. 60년생 당면한 과제은 미루지 말자. 48년생 동업하자는 사람이 나타난다. 36년생 문단속을 철저히 하고 도둑을 조심.

97년생 일일이 챙기는 것이 좋을 듯하다. 85년생 기쁘게 해주려고 애쓸 필요는 없다. 73년생 서류를 꼼꼼하게 살펴라. 61년생 좋은 일보다 짜증나는 일이 많다. 49년생 관재수를 조심하자. 37년생 금전지출이 많아진다.

98년생 혼자 독식하지 말고 조금씩 나눠라. 86년생 생활하다보면 의외의 상황을 접한다. 74년생 친구를 무작정 믿어 손재하다. 62년생 주변과 사사로운 마찰이 있겠다. 50년생 신규사업은 실패한다. 38년생 보건건강에 노력하자.

99년생 좋은 일 하고도 싫은 소리 듣는다. 87년생 갈등이 깊어지는 것은 자존심이다. 75년생 배우자가 나타난다. 63년생 서남방에서 좋은 일이 있다. 51년생 금전적인 여유가 부족하다. 39년생 집안의 우환에 대비하자.

00년생 처음은 잘해도 마무리를 못하면 허사다. 88년생 여성은 바라는 것을 얻는 운이다. 76년생 진로에 정확한 결정이 필요하다. 64년생 자유직업인은 신용을 중히하자. 52년생 사업자는 매출이 양호하다. 40년생 투자는 일찌감치 포기하자. 28년생 예정대로 움직이는 것이 바람직하다.

01년생 뜻이 있는곳에 길이 있다는 속담을 상기하라. 89년생 상대를 헤아리지 못하면 손실이 온다. 77년생 성장 가능한 일을 가려하자. 65년생 돈의 위력은 생각보다 크다. 53년생 무역관계 일은 보류하자. 41년생 기거동작에 조심하자. 29년생 계획사는 약간의 위험성이 내포되어 있다.

02년생 잘 모르는일은 손 되지 말것. 손재수다. 90년생 극을 달리면 위험하고 손해보기 쉽다. 78년생 애정관계에 신경을 쓰자. 66년생 부동산 증권투자는 고통이온다. 54년생 이사 변동은 시기를 잘 맟추자. 42년생 걸기운동을 열심히 하자. 30년생 마무리가 좋은 법이니 냉정하게 처리하라.

03년생 활력이 넘치고 유쾌한 시간을 보낸다. 91년생 물건을 소유하지 못하니 고생만 한다. 79년생 직업에 변동이 온다. 67년생 일을 추진하면 성과가 크다. 55년생 전체적인 윤곽을 파악하자. 43년생 명분은 좋은데 실상은 없다. 31년생 계획은 차질 없이 세워야 편안하다.

04년생 계획이 순조롭게 풀리는 운이다. 92년생 뜬구름 잡지 말고 일에 충실해라. 80년생 동료와 친구들과 박자를 맞추자. 68년생 현재 금전으로 긴박하다. 56년생 동남방에서 좋은 소식이 온다. 44년생 재운도 왕성한 운이다. 32년생 반가운 소식이 멀리서 전해진다.

05년생 경거망동하면 오는 복도 달아날 수 있다. 93년생 일관성이 없으면 아무런 소용이 없다. 81년생 맡은 일에만 충실하는 운이다. 69년생 돈 때문에 긴박하다. 57년생 타인의 판단을 따르는 것이 좋다. 45년생 적당히 시기에 매매하자. 33년생 자신만의 개성을 발휘하면 성공한다.

06년생 아직도 금전때문에 압력사가 온다. 94년생 버릴 것은 버리고 취할 것은 취한다. 82년생 진로관계에 걱정이다. 70년생 여성은 심리적으로 불안하다. 58년생 큰 이익은 기대하기 어렵다. 46년생 아랫사람의 잘못에 관대하자. 34년생 가정이 바로서야 하는 일도 순탄하다.

95년생 자신의 판단이 옳다는 것을 입증해라. 83년생 전공분야에 더 열심히 하자. 71년생 약속과 신의를 중히하자. 59년생 콜락텍에 즐거운이 있다. 47년생 건강에 적신호를 관찰하자. 35년생 내면적인 파동이 일어날 가능성이 다분하다.

백운철학원

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지