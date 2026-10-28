“체포되기 전 숨어라”… 모텔서 사흘간 ‘셀프감금’ 30대 구조

보이스피싱 조직의 협박에 속아 모텔에서 사흘간 ‘셀프감금’ 상태로 지내던 30대가 경찰에 구조됐다.

경기북부경찰청 광역예방순찰대는 지난 22일 서울 강동구의 한 모텔에서 보이스피싱 피해를 입은 30대 A씨를 구조했다고 밝혔다.

28일 경찰에 따르면 A씨는 지난 20일 공소청을 사칭한 보이스피싱 조직으로부터 “대출신청 서류 조작으로 구속영장이 발부됐으니 체포되기 전에 당장 숨으라”는 협박을 받았다. 이에 경기북부에서 서울로 이동해 모텔에 머물며 약 50시간 동안 외부와 연락이 차단된 채 고립됐다.

범죄조직은 A씨에게 휴대전화를 추가로 구매하고 원격제어 악성 앱을 설치하도록 한 것으로 드러났다. 이후 휴대전화 통화까지 통제하면서 모바일 대출로 마련한 3100만원을 송금하게 했다.

경찰이 피해를 알아챈 것은 지난 22일 오전 10시쯤이였다. 악성 앱 설치가 의심되는 대상자에게 연락하는 예방활동 과정에서 경찰관이 A씨에게 전화를 걸었으나 “회사 회의 중에 나왔다. 바쁘니까 다음에 만나자”며 서둘러 전화를 끊었다.

불안한 기색 등 이상 징후를 감지한 경찰관은 수차례 연락하며 수사기관의 정상적인 업무절차와 보이스피싱 수법을 설명했다. 설득 끝에 A씨는 범죄조직의 지시로 모텔에 머물고 있으며 추가 송금을 위해 4200만원의 대출 심사를 받고 있다는 사실을 털어놨다.

경찰관은 남양주에서 해당 모텔로 출동하면서 112상황실을 통해 서울경찰청에 공조를 요청했다. 동시에 대출 심사 중인 금융회사 2곳에 보이스피싱 피해 상황을 알리고 대출 승인 중단을 요청했다. 이후 약 30분 만에 서울 모텔에 도착해 A씨를 구조했다.

다만 앞서 송금한 3100만원은 지급정지를 시도했으나 이미 출금된 상태였다.

A씨는 “보이스피싱 피해는 다른 세상 이야기라고 여겼는데 범죄자들이 이렇게까지 치밀하게 속일지 몰랐다”며 “경찰관들이 연락을 주지 않았다면 더 큰 피해를 입었을 것”이라고 감사를 표한것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “범죄조직의 지속적인 협박과 심리적 통제로 피해자가 실제 경찰관의 신분마저 믿지 못했던 상황이었다”며 “수사기관을 사칭해 대출이나 송금을 요구하거나 특정 장소에서 대기하도록 지시하면 보이스피싱을 의심하고 즉시 112에 신고해 달라”고 당부했다.

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