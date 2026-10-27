李대통령 부부 사진 옆에서 ‘찰칵’…청와대에 ‘잼프네컷’ 상설 운영

청와대가 이재명 대통령 부부의 이미지를 활용해 사진을 찍을 수 있는 ‘잼프네컷 포토부스’를 상설 운영한다.

성기홍 청와대 홍보소통수석이 27일 청와대 사랑채 1층에서 상설 운영 중인 '잼프네컷 포토부스' 1호 촬영자로 사진을 찍고 있다. 뉴시스(청와대 제공)

청와대는 27일부터 청와대 사랑채 1층 로비에 설치된 잼프네컷 포토부스를 상설 운영한다고 밝혔다.

잼프네컷은 사랑채를 방문한 국내외 관광객이 이 대통령과 김혜경 여사의 이미지를 활용한 포토 프레임을 선택해 사진을 촬영하는 체험형 콘텐츠다. 당초 이 대통령 취임 1주년을 맞아 진행된 특별전시의 체험 프로그램이었으나, 관람객들의 관심이 지속되면서 상설 운영으로 이어지게 됐다고 청와대는 설명했다.

‘잼프네컷 포토부스’에서는 총 6종의 이 대통령 부부 포토 프레임 중 원하는 디자인을 선택해 사진을 촬영할 수 있다. 석굴암, 고려청자 등 우리 문화유산을 일러스트로 제작한 스티커를 활용해 사진을 꾸밀 수도 있다. 이용료는 무료다.

청와대는 상설 운영을 시작한 ‘잼프네컷 포토부스’의 1호 촬영자로 성기홍 청와대 홍보소통수석이 참여했다고 밝혔다.

성 수석은 “잼프네컷 포토부스를 통해 대통령과 국민이 더욱 친근하게 호흡하는 것은 물론, 사랑채를 찾은 외국인 관광객들이 우리 문화유산의 매력을 자연스럽게 체험하고 공유하길 기대한다”며 “앞으로도 국민주권정부 실현을 위해 열린 소통으로 국민과 접점을 넓혀 나가겠다”고 말했다.

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