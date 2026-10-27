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하이브, ‘레이블 지원’ 글로벌 통합조직 출범

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차승윤 기자

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음반·음원 유통·마케팅 ‘허브’ 역할

가요 기획사 하이브가 산하 레이블의 음반·음원 유통, 마케팅, 프로모션 활동 지원을 총괄하는 통합 조직 ‘글로벌 레이블 서비스(Global Label Services)’를 발족했다고 27일 밝혔다. 대표(President)로는 후안 S 아레나스 하이브아메리카 최고지식재산책임자(CIPO)가 선임됐다.

후안 S. 아레나스(Juan S. Arenas) 하이브 글로벌 레이블 서비스(Global Label Services) 대표. 하이브 제공
후안 S. 아레나스(Juan S. Arenas) 하이브 글로벌 레이블 서비스(Global Label Services) 대표. 하이브 제공

‘글로벌 레이블 서비스’는 말 그대로 하이브 음악의 ‘글로벌 허브’를 맡게 된다. 국내 아티스트의 해외 진출뿐 아니라 하이브 해외 아티스트의 국내 및 타지역 활동까지 지원할 예정이다. 하이브는 “글로벌 유통 전략 수립과 공급망 관리를 바탕으로 안정적인 비즈니스 인프라를 제공하고, 지역별 유통사와 온·오프라인 관리를 통해 국내·외 시장에서 하이브 아티스트 음악의 영향력을 넓히는 데 주력할 것”이라고 설명했다.

하이브는 앞서 2024년 ‘하이브 2.0’을 발표하며 레이블 서비스 조직을 미국 법인에서 출범시키고 이후 한국 등 다른 지역 레이블에도 확대 적용했다. 이어 이번 개편을 통해 전 세계 모든 법인에 이를 적용할 수 있는 구조로 정비했다.


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