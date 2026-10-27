중부발전, 가상발전소 기반 미래 전력사업 확대 추진

한국중부발전이 재생에너지 확대와 전력시장 변화에 대응하기 위해 가상발전소(VPP) 기반의 미래 전력사업 발굴에 나섰다.

중부발전은 27일 서울발전본부에서 ‘통합발전소(VPP) 기반 미래 전력사업 세미나’를 개최했다고 밝혔다.

중부발전 통합발전소 기반 미래 전력사업 세미나 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 중부발전 제공

이번 세미나에는 가천대학교와 한국서부발전, SK일렉링크, LS일렉트릭 등 전력·에너지 분야의 산·학·연 관계자들이 참석했다. 참석자들은 전력시장 제도 변화와 VPP 사업 활성화 방안, 유연성 자원을 활용한 신규 사업모델 등을 논의했다.

VPP는 여러 지역에 분산된 발전설비와 에너지저장장치(ESS), 전력 수요 자원 등을 정보통신기술(ICT)로 연결해 하나의 발전소처럼 통합 운영하는 시스템이다. 최근 재생에너지와 분산형 전원이 확대되면서 발전량 예측과 전력 수요 조정 등 전력계통의 안정성을 확보하기 위한 수단으로 주목받고 있다.

중부발전은 이번 논의를 바탕으로 VPP를 전력계통 안정화와 신규 전력사업 창출을 위한 핵심 기반으로 육성할 계획이다. 발전·저장 자원 확보부터 통합운영, 전력시장 참여, 수익모델 개발까지 사업 전반의 역량을 강화하고 기술적·제도적 제약요인도 개선해 나갈 방침이다.

이영조 중부발전 사장은 “재생에너지 확대에 따라 전력계통의 유연성 확보와 자원의 효율적 운영이 더욱 중요해지고 있다”며 “VPP 기반의 사업 역량을 지속적으로 고도화하고 민간 등 유관기관과의 협력을 강화해 차세대 전력시장 변화에 적극 대응해 나가겠다”고 말했다.

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