밤 9시부터 내륙 곳곳 한파주의보…내일 아침 최저 -2도 [내일 날씨]

화창한 가을 날씨를 보인 지난 23일 오후 세종시 영평사에 구절초가 만개해 있다. 뉴시스

내일(28일)은 북서쪽에서 내려온 찬 공기의 영향으로 아침 기온이 전날보다 5∼10도가량 떨어지며 내륙 곳곳이 영하권으로 내려가겠다. 경기와 강원, 충청, 전남광주, 전북, 경북, 경남 내륙 등에는 27일 밤 9시부터 한파주의보가 발효된다.

27일 기상청에 따르면 28일 아침 최저기온은 -2∼7도로 예상된다. 주요 도시별로는 △서울 2도 △인천 3도 △춘천 -1도 △강릉 4도 △대전 1도 △대구 1도 △전주 3도 △전남광주(북구) 5도 △부산 7도 △제주 11도다.

특히 경기 북동부와 강원 내륙·산지, 충북, 일부 남부 내륙에서는 영하권으로 떨어지는 곳이 있겠다. 내륙을 중심으로 얼음이 얼고 서리가 내리는 곳도 예상된다.

이에 기상청은 이날 오전 11시 전국 내륙 곳곳에 한파주의보를 발표했다. 대전과 세종, 대구 일부 지역, 인천 강화 등도 특보 대상에 포함됐다. 경기에서는 가평·이천·안성 등이, 강원에서는 춘천·원주·태백 등이 대상이다. 아침 최저 2도가 예상된 서울은 특보 대상에서 빠졌다.

추위는 이미 이날 낮부터 시작됐다. 서울의 일최고기온은 오후 2시 기준 16.2도로, 전날 21.2도보다 5.0도 낮았다. 이틀 전인 25일 22.4도와 비교하면 6.2도 떨어진 수준이다. 다른 지역도 전날까지 20도를 웃돌던 낮 기온이 크게 꺾였다.

전국 주요 도시 가운데 오후 2시까지 20도를 넘긴 곳은 통영(20.9도)과 양산(20.8도), 강릉(20.1도), 부산·제주(20.1도) 등 일부에 그쳤다. 다만 오후 2시 관측값인 만큼 이날 최종 일최고기온은 달라질 수 있다.

바람까지 강해 체감온도는 더 낮겠다. 서해안과 전남 남해안 일부, 제주도, 경상권 동해안에는 순간풍속 초속 20m 이상의 강한 바람이 부는 곳이 있겠다. 이날 오후 현재 제주 서귀포시 중산간에는 강풍경보가, 그 밖의 제주와 서해안 일부, 울릉도·독도 등에는 강풍주의보가 내려져 있다.

29일에도 아침 최저기온이 -1∼8도에 머물며 추위가 이어지겠다. 강원 내륙·산지와 충북, 경북 내륙 일부는 이날도 영하권으로 내려가겠고, 낮 최고기온은 12∼18도로 예상된다.

29일 오후부터는 수도권과 강원 내륙·산지, 충남에 비가 시작돼 밤에는 충청권 다른 지역으로 확대되겠다. 예상 강수량은 인천·경기북부와 서해5도 5∼20㎜, 서울·경기남부와 강원 내륙·산지, 대전·세종·충남 5∼10㎜, 충북 5㎜ 안팎이다.

한편 이번처럼 기온이 갑자기 떨어질 때는 심근경색·뇌졸중 같은 심뇌혈관질환을 조심해야 한다. 질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 찬 공기를 맞으면 교감신경계가 활성화돼 말초동맥이 수축하고 혈압과 심박수가 올라 심장에 부담을 준다. 체온이 낮아지면 혈액의 점도가 높아져 혈전이 생기기도 쉽다.

질병관리청은 특히 고령자와 심뇌혈관질환을 앓은 적이 있는 사람, 만성질환자는 혈압 조절 능력이 떨어져 있어 각별히 주의해야 한다고 설명한다.

고혈압·당뇨병·이상지질혈증은 심뇌혈관질환의 선행질환으로 꼽히며, 40대 이상은 정기적으로 혈압·혈당·콜레스테롤 수치를 확인하라고 권한다. 이런 질환을 관리하고 있는 50, 60대라면 기온이 가장 낮은 28일 아침 외출과 운동에 신경 쓸 필요가 있다.

갑작스러운 추위에는 무리한 운동을 삼가고, 밖에 나가야 한다면 따뜻하게 입고 천천히 움직이는 것이 좋다. 모자와 장갑, 마스크, 목도리를 갖추고 외출 전에는 기상예보로 체감온도를 확인한다.

갑자기 가슴에 심한 통증이나 짓누르는 느낌이 들거나 식은땀이 나고 숨이 차면 심근경색을, 한쪽 얼굴·팔·다리에 힘이 빠지거나 말이 어눌해지면 뇌졸중을 의심해야 한다. 이런 증상이 나타나면 곧바로 119에 연락해 응급실로 가야 하고, 뇌졸중은 증상이 저절로 좋아지더라도 재발 위험이 커 바로 병원을 찾는 것이 좋다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지