국방부, 강신철 '미군 믿을 수 있나' 발언 해명…"신뢰강조 취지"

강신철 국방부 장관이 '북한과 전쟁이 일어났을 때 미군을 믿을 수 있냐'고 한 발언에 대해 국방부가 한미간 신뢰를 강조한 취지라고 해명했다.

정빛나 대변인은 27일 국방부 정례브리핑에서 강 장관의 전날(26일) 발언 의도에 대한 질문에 "(당시 질의한) 의원께서 미국과 이란 전쟁에서 미국이 어려움을 겪고 있다는 취지로 말씀하셔서 그것에 대해서 반문한 것"이라고 말했다.

정 대변인은 이어 "'미국-이란 전쟁을 평가하는 의원의 논리대로라면, 북한과 전쟁이 일어났을 때도 미군을 못 믿겠다는 것 같은데 그렇지 않다'라는 취지"라며 "(장관은) 이어서 바로 신뢰를 강조했는데, 그걸 보면 의도를 더 명확히 이해할 수 있다"고 강조했다.

아울러 "장관은 후보자 시절부터 한미 동맹의 중요성과 신뢰를 강조했는데, 설마 그런 말씀을 하셨을까 싶다"고 덧붙였다.

전날 국회 국방위원회 종합감사에서 국민의힘 성일종 의원은 전시작전통제권(전작권) 전환에 대한 우려를 표하며 "미국과 이란을 보라. 세계 최강국인 미국조차 이란과 전쟁에 고전하고 있다"고 했다.

이에 강 장관은 "그렇다면 북한과 전쟁이 일어났을 때 그런 미군은 믿을 수 있나"라고 반문하며 "그렇지 않기 때문에 신뢰가 보장된 가운데 전작권을 전환해 한국을 잘 아는 한국군 장성이 지휘하고, 미군이 지원을 하는 시스템을 만들게 해야 한다"고 말했다.

<뉴시스>

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