뚜렷한 증상 없어 놓치기 쉬운 위암…몸에 나타나는 신호들

위암은 초기에 특별한 증상이 없는 경우가 많다. 속쓰림이나 소화불량이 나타나더라도 흔한 위장 질환과 구분하기 어렵다. 증상만으로 위암을 알아채기 쉽지 않은 만큼 정기 검진으로 조기에 발견하는 것이 중요하다.

속쓰림과 소화불량은 흔한 위장 질환에서도 나타나 위암과 증상만으로 구분하기 어렵다. 클립아트코리아

◆ 식사량 줄이는 조기 포만감

평소보다 적게 먹었는데도 식사 도중 금세 배가 차 더 먹기 어려운 증상을 조기 포만감이라고 한다. 종양이 위벽을 침범하면 위가 충분히 늘어나지 못해 적은 양을 먹어도 배가 부를 수 있다. 조기 포만감은 위암뿐 아니라 위염 등 다른 소화기 질환에서도 나타날 수 있다.

2024년 미국임상종양학회 위장관암 심포지엄에서 멕시코 연구진은 한 의료기관에서 2005~2017년 위선암 진단을 받은 환자 270명의 진료기록을 분석한 결과를 발표했다. 환자 138명(51.1%)은 진단 전 조기 포만감을 경험한 것으로 나타났다.

◆ 이유 없이 줄어드는 체중

의도치 않은 체중 감소는 위암 진행 과정에서 나타날 수 있는 변화다. 체중을 주기적으로 재면 변화를 알아차리는 데 도움이 된다. 클립아트코리아

위암이 진행하면 암에 따른 염증과 대사 변화로 근육과 지방이 소모돼 체중이 줄 수 있다. 체중이 서서히 줄면 변화를 알아차리지 못할 수 있어 일정한 간격으로 체중을 재고 기록해두는 것이 좋다.

미국 메이요클리닉에 따르면 다이어트 등 의도적인 감량 없이 6~12개월 사이 체중이 평소보다 5% 넘게 감소하면 진료를 받아야 한다. 체중이 60㎏이라면 3㎏ 이상 빠진 경우가 이에 해당한다.

◆ 검고 끈적한 변, 소화관 출혈 신호일 수도

변이 검고 타르처럼 끈적하며 윤기가 나면 상부위장관 출혈로 생기는 흑변일 수 있다. 위암이나 위·십이지장궤양 등이 출혈을 일으킬 수 있다. 철분제나 일부 약을 복용한 뒤에도 변 색이 어두워질 수 있으므로 이런 변화가 나타나면 의료기관에서 원인을 확인하는 것이 좋다.

위장관 출혈로 빈혈이 생기면 피로감이나 숨참, 어지럼증이 나타날 수 있다. 클립아트코리아

위암으로 소량의 출혈이 생기면 검은 변이 나타나지 않아도 빈혈이 생길 수 있다. 쉽게 피로하거나 숨이 차기도 한다. 출혈량이 갑자기 많아져 어지럼증·창백함·식은땀·토혈이 나타나면 응급실을 찾아야 한다.

◆ 종양 위치 따라 구토·삼킴 곤란

국가암정보센터에 따르면 위암이 상당히 진행하면 종양의 위치에 따라 구토나 삼킴 곤란이 나타날 수 있다. 종양이 위와 십이지장 사이 통로를 막으면 식사 뒤 먹은 것을 토할 수 있고, 식도와 위가 만나는 부위를 침범하면 음식을 삼키기 어려워질 수 있다. 구토가 잦으면 음식과 수분을 충분히 섭취하지 못해 탈수나 영양 부족이 생길 수 있다.

◆ 위내시경으로 확인…증상 없어도 정기 검진

국가암등록통계에 따르면 2023년 국내 위암은 2만8943건 발생해 전체 암의 10.0%를 차지했으며 암 발생 순위 5위를 기록했다. 2019~2023년 진단 환자의 5년 상대생존율은 암이 위에 국한된 경우 97.6%였지만 암이 다른 장기로 전이된 경우에는 7.5%였다. 위암은 조기에 발견할수록 생존율이 높은 만큼 증상이 없어도 정기 검진을 받아야 한다.

위암은 초기 증상이 없는 경우가 많아 증상이 없어도 정기적으로 검진받는 것이 중요하다. 클립아트코리아

위내시경으로 위 안을 관찰하고 의심 부위가 있으면 조직검사를 해 위암 여부를 확인한다. 암으로 진단되면 CT 등 영상검사로 주변 림프절이나 다른 장기로 전이됐는지 확인해 치료 방향을 정한다. 암의 크기와 침범 깊이, 전이 여부에 따라 내시경 절제·수술·항암치료 등을 시행한다.

국가암검진의 위암 검진 대상은 40세 이상 남녀이며 검진 주기는 2년이다. 기본 검사는 위내시경이며 위내시경이 어렵다면 위장조영검사를 받을 수 있다. 위암 가족력이 있거나 위축성 위염·장상피화생이 있다면 검진 시기를 의료진과 상의해 정하는 것이 좋다.

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