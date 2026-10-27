이창용 "반도체 슈퍼사이클 행운이지만 편중된 구조 우려"

(서울=연합뉴스) 류효림 기자 = 이창용 전 한국은행 총재가 27일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 한경협-FIIE 국제컨퍼런스에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.27 ryousanta@yna.co.kr

이창용 전 한국은행 총재가 반도체에 편중된 한국 경제에 대해 우려를 표명했다.



이 전 총재는 27일 서울 영등포구 FKI타워 컨퍼런스센터에서 열린 '한국경제인협회(FKI)-미국 피터슨국제경제연구소(PIIE) 공동 국제 컨퍼런스' 좌담 세션에 참석해 "반도체 슈퍼사이클을 불러온 AI 붐이 있다는 건 정말 행운"이라면서도 이같이 밝혔다.



그는 "정보기술(IT)과 반도체에 너무 치중돼있어 잠정적인 조정에 들어갈 수 있다는 점은 리스크로 꼽을 수 있다"며 "AI 산업이 수익성 조정을 받으면 인터넷 버블 때와 같은 조정이 오지 않을까 하는 우려가 있다"고 설명했다.



글로벌 금리 전망과 관련해선 "많은 금융 전문가가 중동 사태, 선진국 재정적자, AI 투자 등을 이유로 금리가 오를 것이라고 예측한다"면서 "한국으로부터의 자본 반출이 늘어날 것"이라고 내다봤다.



그는 인공지능(AI) 호황으로 기업이 거둔 수익을 어떻게 쓸지는 공공이 아니라 민간 기업이 결정할 문제라고 강조했다.



이 전 총재는 "AI로 수익이 나면 이를 민간 부문의 몫이 아니라 마치 공공재처럼 공공 부문이 같이 쓸 수 있는 것이라고 생각하는 게 우려된다"면서 "이 수익을 미래 투자에 어떻게 쓸지는 민간 기업이 결정할 사항"이라고 말했다.



노동계를 중심으로 반도체 초과이익을 사회적으로 환원하는 방안이 논의되는 데 대해 부정적인 입장을 내비친 것으로 풀이된다.



이 전 총재는 AI 산업 발전을 위한 제도 개선도 제언했다. 그는 "하드웨어 투자에만 집중하는 것 같은데, AI 산업을 발전시키려면 교육제도와 규제를 비롯한 전반적 인프라도 중요하다"고 말했다.



이날 콘퍼런스는 '분열의 시대, 새로운 성장 전략: 무역, 산업, 일자리의 미래'를 주제로 열렸다. 국내외 전문가들이 관세 갈등과 공급망 재편, AI 확산 속 한국 경제가 취해야 할 성장 전략을 논의했다.



영상 기조연설에 나선 아제이 방가 세계은행 총재는 "AI로 인한 일자리 감소는 아직 실증적 증거가 부족하다"며 "지금 중요한 것은 AI가 일자리를 얼마나 줄일지가 아니라, AI를 어떻게 활용해 노동 생산성을 높이고 근로 환경을 개선할 것인가에 집중하는 일"이라고 말했다.

(서울=연합뉴스) 류효림 기자 = 이창용 전 한국은행 총재가 27일 서울 여의도 FKI타워에서 열린 한경협-FIIE 국제컨퍼런스에서 인사말을 하고 있다. 2026.10.27 ryousanta@yna.co.kr

그러면서 신흥국이나 개발도상국은 천문학적 비용이 소요되는 자체 거대 모델을 개발하기보다는 농업·교육·보건 현장에 맞춘 값싸고 단순한 '스몰 AI'에 집중해야 한다고 제안했다.



방가 총재는 한국에 대해서는 "매우 흥미롭고 특별한 사례"라면서 "25년 전만 해도 여전히 어려운 경제였는데 지금은 훌륭한 거버넌스, 조세정책, 인센티브를 토대로 굉장히 생산성이 높고 대외 지향적인 경제가 됐다"고 평가했다.



마틴 초르젬파 피터슨연구소 선임연구위원은 "한국은 AI 인재와 컴퓨팅 인프라를 확충해 미·중 모델을 전략적으로 취사선택해야 한다"면서 "뛰어난 제조 역량과 산업 데이터를 미국의 첨단 모델과 결합해 피지컬 AI 분야에서 중국과의 격차를 벌려야 한다"고 조언했다.



통상정책을 다룬 세션에서는 미국의 무역 정책이 원래 의도와 다른 결과를 낳고 있다는 지적도 나왔다.



마커스 놀랜드 피터슨연구소 부소장은 도널드 트럼프 행정부가 9개 경제권에서 받아낸 6조 달러 규모의 대미 투자 약속을 '역(逆) 마셜플랜'이라고 규정하며 "이처럼 거액을 해외로 보내는 나라는 통화가치 하락으로 실질 소득이 줄어드는 추가 부담까지 진다"고 분석했다. 다만 한국은 투자 기간이 10년으로 일본(4년)보다 길어 충격이 상대적으로 작을 것이라고 내다봤다.



메리 러블리 피터슨연구소 선임연구위원은 "미국의 관세 장벽은 미국과 중국의 디커플링을 끌어내지 못했다"고 짚었다. 미국 수입에서 중국 직접 수입 비중은 2017년 22%에서 2025년 9%로 줄었지만, 멕시코·베트남 등 연결국을 거쳐 들어오는 중국산 부가가치는 같은 기간 16%에서 25%로 늘었다고 분석했다.

<연합>

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