정동영, 北지뢰 폭발에 "도발…고의인지는 파악해 봐야"

정동영 통일부 장관은 27일 비무장지대(DMZ)에서 발생한 북한매설 지뢰 폭발과 관련해 "도발이다"라고 말했다.

정 장관은 이날 국회에서 열린 외교통일위원회 종합국정감사에서 "DMZ 지뢰 폭발이 사고냐 도발이냐"는 박충권 국민의힘 의원 질문에 이 같이 답했다.

정 장관은 "정부가 그렇게(도발) 규정했다"며 "지뢰 '공격'으로 특정하기 어렵다는 말은, 고의로 한 것인지는 좀 더 파악해 봐야 한다는 뜻"이라고 했다.

정 장관은 지난달 5일 합동참모본부와 유엔군사령부(유엔사)가 북한군이 군사분계선(MDL) 이남에 매설한 지뢰에 의해 발생한 폭발이라고 최종 결론을 내린 이후에도 '공격으로 특정할 수 없다'는 입장을 유지해왔다.

정 장관은 "근본 문제는 MDL이 불일치하는 것, 이것을 해소해야만 다시는 이 같은 일이 일어나지 않는다"며 "우리 군과 유엔사의 합동조사 결과는 (북한이) 월선했다는 판단인 것이고, 북은 월선하지 않았다는 것이기 때문에 이것을 유엔사, 남북이 모여서 확정하고 확인할 필요가 있다"고 말했다.

이어 "(북한이 MDL을) 10m 넘어와서 심었다는 것이 합동 조사 결과인데, 그것이 지뢰 공격을 위해서 고의적으로 심은 것이라고 특정하기에는 (북한은) 넘어오지 않았다고 주장하고 있다"고 했다.

북한군의 고의성을 인정하라는 요구에는 "남북관계를 관리하는 장관으로서 고의냐 아니냐는 굉장히 중요한 문제"라고 답했다.

정 장관은 24일 김정은 북한 국무위원장이 신압록강대교를 이용해 중국 단둥을 방문하고 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 하지 않은 채 귀국한 데 대해서는 "정상회담이 없는 정상외교라는 특성은 굉장히 이례적"이라고 평가했다.

그러면서 "항미원조(한국전쟁의 중국식 표현)기념관을 방문했으면 군부 인사가 대동했어야 할 텐데, 수행원에 없다"며 "그렇게 보면 군사행사라고 보기도 어렵다"고 했다.

권영세 국민의힘 의원이 왕후닝 전국인민정치협상회의 주석뿐 아니라 대미협상 담당인 마자오쉬 상무부장도 참석했다는 점에서 북미대화 관련 논의가 이뤄졌다고 보느냐고 묻자 조현 외교부 장관은 "그 가능성이 있다고 본다"고 답했다.

합동참모본부에 따르면 지난달 21일 북한군 지뢰매설 추정 지역에 가기 위해 수색로를 개척하던 중 MDL 이남 약 10m 지점에서 지뢰가 폭발해 군 장병 3명이 부상했다.

정부는 정전협정 체결 당시 MDL이 설정된 지 73년이 지나면서 한국군, 북한군, 유엔사가 각자의 방식으로 MDL을 인식하는 것이 근본 문제라고 보고 있다.

김홍철 국방부 정책실장은 지난 23일 국방부 청사에서 긴급 브리핑을 열고 북한에 MDL 일치화를 위한 남북 군사당국회담 개최를 공식 제의했으며, 정 장관도 지난 2일 관련 남북대화를 공개 제안했다.

<뉴시스>

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