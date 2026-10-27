경찰 "한동훈 수사, 어설프게 이첩하면 망신…그럴 일 없다"

홍석기 국가수사본부장은 무소속 한동훈 의원 딸의 '허위 스펙 수사 무마 의혹'에 대해 중대범죄수사청 등으로부터 이첩 요구가 오기 전까지 수사를 이어가겠다고 밝혔다.



홍 본부장은 27일 정례 기자간담회에서 관련 질문에 "경찰이 책임지고 수사를 마무리하라고 권한과 책임을 줬는데 이첩을 전제로 어설프게 넘겨주면 우리도 망신"이라고 강조했다.

홍석기 국수본부장. 연합뉴스

'중수청이 해당 사건을 이첩 요구하기 전에는 두 기관이 동시에 수사하느냐'는 질문에는 "경찰 수사가 중단될 수도 있지만 마무리해야 할 가능성도 높다. 이첩하더라도 수사기관의 자존심이 있다"고 했다.



이어 "(어설프게 넘겨주면) 중수청에서 가만히 있겠나. 미적됐다고 바로 지적 들어올 것"이라며 "(중수청이) 이첩 요구하기 전까진 열심히 수사한다"고 강조했다.



앞서 김지용 중수청장이 한 의원 사건 수사에 대해 경찰과 검찰이 스스로 알아서 수사하지 않은 암장처럼 보인다는 지적에 일부 동의한 부분에 대해선 "다른 기관(장)의 말씀에 대해서 논평하는 것은 부적절하다"고 답했다.



그러면서도 "범죄사실에 대해 유죄, 무죄로 보인다는 측면은 아니라고 말한 것처럼 나름대로 이유가 있을 것"이라고 말했다.



'한 의원 사건 수사에 대해 경찰이 부실 수사를 한 것인지도 검토하느냐'는 질문에는 "감찰은 일반적으로 수사로 전환되지 않을 때(에 한다)"며 "수사 자체가 진실 파악에 유리하다"고 답했다.



홍 본부장은 앞서 공소청 단계에서 구속영장이 불청구된 무소속 김병기 의원에 대한 보완수사에 대해선 "법과 원칙에 따라 수사 중"이라고 말했다.



'권력 눈치 보기라는 비판이 있다'는 지적에는 "절대 그런 것 없다. 그럴 수도 없다"고 선을 그었다.



정원오 전 성동구청장의 공직선거법 위반 사건 수사는 마무리 단계라면서 "법과 원칙에 따라 수사해나가겠다"고 했다.



정치권에서 제기된 국민의힘 김재섭 의원에 대한 편파 수사 의혹에 대해서도 "절대 그런 일 없다"며 "정 전 구청장도 그렇고 조사할 시점이 되면 조사한다. 누구이기 때문에 봐주고 그런 건 없다"고 강조했다.



더불어민주당 김승원 의원에 대한 '코로나19 치료제 임상시험 승인 청탁 의혹' 관련 고발 사건은 지난 19일 서울경찰청 광역수사단으로 이송해 수사 중이다.



홍 본부장은 북한의 IT 인력이 국내에 위장 취업했다는 의혹에 대해선 지금까지 확인된 직접 피해는 없다고 답했다.



조희대 대법원장의 업무추진비 오용 및 청탁금지법 위반 의혹 수사는 "구체적 사실이 있다면 첩보든 고소·고발이든 고발장 내용에 단서가 있든 (그것을 토대로) 수사에 착수할 수 있는 것이 확보된다면 (수사하겠단) 취지"라고 말했다.



아울러 해당 고발 사건은 서울청 광수단으로 배당해 검토 중이라고 덧붙였다.

<연합>

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