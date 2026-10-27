직장인 우울 증상, 업무 손실과 밀접한 관련…연령별 건강 관리 필요 [연구]

직장인의 우울 증상이 결근과 업무 효율 저하 등 업무 손실과 밀접하게 관련된다는 연구 결과가 나왔다.

특히 35세 미만은 신체적·사회적 건강이, 35세 이상은 정신적·영적 건강이 업무 손실과 관련성이 큰 것으로 나타났다. 연구팀은 연령별 특성을 고려한 직장 내 건강 관리가 필요하다고 제언했다.

우울 증상이 있는 직장인은 그렇지 않은 직장인보다 결근이 잦거나, 출근해도 업무 효율이 떨어지는 경우가 뚜렷하게 많다는 국내 연구진의 연구 결과가 나왔다. 게티이미지뱅크

서울대병원은 가정의학과 윤영호 교수와 한국외대 투어리즘·웰니스학부 정주연 교수 연구팀이 2024년 1월 다양한 업종에 종사하는 20~49세 직장인 1000명을 대상으로 실시한 설문조사를 분석한 결과 이같이 나타났다고 27일 밝혔다.

연구팀은 우울 증상을 선별 도구인 PHQ-9에서 일정 점수 이상을 기록한 경우로 정의했다. 업무 손실은 건강 문제로 일하지 못한 근무 시간의 비율인 결근, 출근했지만 건강 문제로 업무 효율이 떨어지는 정도인 프리젠티즘, 두 지표를 합산한 전체 업무 손실로 나눠 측정했다.

분석 결과 우울 증상은 35세 미만과 35세 이상 두 연령군 모두에서 업무 손실과 가장 뚜렷한 관련성을 보였다. 다른 요인을 보정한 결과, 우울 증상이 있는 직장인의 결근 오즈는 우울 증상이 없는 직장인보다 35세 미만에서 5.42배, 35세 이상에서 2.89배 높았다.

프리젠티즘 오즈는 35세 미만에서 2.13배, 35세 이상에서 4.78배 높았다. 결근과 프리젠티즘을 합친 전체 업무 손실 오즈도 각각 2.43배, 4.84배로 나타났다. 이는 우울 증상이 있는 직장인에게 업무 손실이 발생할 오즈가 더 높았다는 의미로, 실제 업무 손실률이 해당 배수만큼 높다는 뜻은 아니다.

업무 손실과 관련된 건강 요인은 연령대별로 차이를 보였다. 35세 미만에서는 신체적 건강이 좋은 경우 프리젠티즘과 전체 업무 손실의 오즈가 각각 0.52배였다. 사회적 건강이 좋은 경우에도 전체 업무 손실 오즈가 0.50배로 낮았다.

반면 35세 이상에서는 정신적·영적 건강과 업무 손실의 관련성이 두드러졌다. 정신적 건강이 좋은 경우 프리젠티즘과 전체 업무 손실의 오즈는 각각 0.32배였으며, 영적 건강이 좋은 경우 결근 오즈는 0.41배로 나타났다.

연구진은 이러한 결과가 35세 미만에서는 신체적 활력과 조직 내 사회적 관계가, 35세 이상에서는 심리적 자원과 삶의 의미가 업무 손실과 관련될 가능성을 보여준다고 설명했다.

연구팀은 우울 증상이 모든 연령대에서 업무 손실과 관련된 만큼 직장 내 우울 선별과 조기 개입을 전 연령대로 확대하고, 연령별 특성을 반영한 건강 관리 프로그램을 병행할 필요가 있다고 제언했다.

윤영호 교수는 “우울은 직장 생산성 저하와 가장 뚜렷하게 관련된 요인”이라며 “건강을 개인 문제나 기업 복지로만 볼 것이 아니라 구성원 건강에 투자해 생산성과 경쟁력을 높이는 방향으로 인식을 바꿔야 한다”고 말했다.

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