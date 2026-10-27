코스피, 4%대 급등세 지속…외국인·기관 쌍끌이 순매수

27일 코스피가 반도체 투심 회복에 힘입어 강세를 이어가고 있다.



이날 오전 11시 기준 코스피는 239.80포인트(4.38%) 오른 5,709.27이다.

코스피가 3%대 반등세로 출발한 27일 오전 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥, 원/달러 환율이 표시되고 있다. 연합뉴스

지수는 189.18포인트(3.46%) 오른 5,658.65로 출발, 한때 4.90% 오른 5,737.61을 나타내기도 했다.



급등세에 오전 10시 13분 코스피에서 5분간 프로그램 매수호가 효력을 정지하는 매수 사이드카가 발동됐다. 지난 21일 이후 4거래일 만의 재발동이다.



코스피200선물 가격이 기준 가격 대비 5% 이상 상승해 1분간 지속되는 경우 발동된다.



외국인에 더해 기관이 장중 순매수 대열에 합류하며 지수를 끌어올리고 있다. 외국인은 5천960억원, 기관은 3천150억원 순매수하는 가운데 개인은 9천450억원 순매도하고 있다.



코스피200 선물시장에서는 외국인이 4천810억원, 개인이 260억원 사들이는 가운데 기관은 5천140억원 내다팔고 있다.



미국서 인공지능(AI) 모델 '클로드' 개발사인 앤트로픽이 기업공개(IPO)를 신청했다는 소식에 반도체 관련주를 중심으로 투심이 회복하는 것으로 보인다.



간밤 앤트로픽은 미 증권거래위원회(SEC)에 IPO를 위한 증권신고서를 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출했다는 소식이 전해졌다.



앤트로픽은 이번 IPO로 최대 2조달러(약 2천700조원)의 기업가치를 인정받아 1천억달러(약 133조원)를 조달하는 것을 목표로 하는 것으로 알려졌다. 이 경우 미 증시 데뷔 역대 최대 규모가 된다.



황수욱 메리츠증권 연구원은 "앤트로픽 S-1(상장신청서)을 보면 흑자 전환에 성공한 올 2분기 조정 영업이익률은 19%, GAAP(일반회계) 기준 영업이익률은 8.4%"라며 "FT(파이낸셜타임스)가 5월 추정한 조정 영업이익률 5.1%를 크게 상회한다"라고 설명했다.



이어 "흑자전환 핵심은 컴퓨팅 비용보다 매출의 증가 속도가 빠르다는 점이다. 1달러 비용으로 내는 매출액이 지난해 2분기 0.57달러에서 올 2분기 2.07달러로 상승했다"며 "AI 산업이 투자 확대 국면에서 회수 국면으로 전환할 수 있는 가능성을 보여줬다"고 평가했다.



삼성전자[005930]와 SK하이닉스[000660]는 4∼6% 안팎 상승하고 있다. SK하이닉스는 한때 8.31% 오르기도 했다.



이외 시가총액 상위 종목 중 SK스퀘어[402340]는 12.7%, 삼성전기[009150]는 10% 오르고 있다. LG에너지솔루션[373220](4.00%)과 삼성생명[032830](5.07%), 삼성물산[028260](4.97%)도 급등 중이고, 노조와 교섭안을 두고 갈등 중인 삼성바이오로직스[207940](-5.10%)는 내리고 있다.



업종별로 보면 전기/전자(6.15%)가 상승률 선두에 있고, 그다음으로 의료/정밀기기(5.58%), 제조(5.10%), 기계/장비(4.36%), 금속(3.38%) 등 순이다. 반면 제약(-2.08%)과 오락/문화(-0.50%), 부동산(-0.22%), 음식료/담배(-0.15%)는 소폭 내리고 있다.



코스닥은 30.76포인트(4.23%) 오른 757.97이다.



지수는 15.88포인트(2.18%) 오른 743.09로 개장, 코스피와 마찬가지로 상승 폭을 키우고 있다. 한때 4.59% 올라 760선 안착을 시도하기도 했다.



외국인과 기관이 각각 640억원, 1천280억원 매수 우위를 보이는 가운데 개인은 1천770억원 매도 우위를 보이고 있다.



시총 상위주 모두 4% 넘게 급등 중이다. 이차전지 관련주인 에코프로[086520](9.90%)와 에코프로비엠[247540](8.59%)뿐만 아니라 반도체 장비주인 주성엔지니어링[036930](8.05%)과 이오테크닉스[039030](5.41%), 리노공업[058470](6.78%), 원익IPS[240810](8.28%), 심텍[222800](12.21%), HPSP[403870](4.79%) 등이 크게 오르고 있다.



알테오젠[196170](4.35%)과 HLB[028300](4.97%), 삼천당제약[000250](5.24%) 등도 비슷하게 강세를 보인다.

<연합>

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