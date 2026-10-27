전남광주시 첫 금고 지정…일반회계 농협·특별회계 광주은행 [지방자치 투데이]

전남광주통합특별시가 2027년부터 4년간 특별시 재정을 관리할 금고은행으로 NH농협은행과 광주은행을 최종 선정했다.

27일 전남광주시에 따르면 시는 전날 금고지정심의위원회의 심의와 평가를 거쳐 일반회계금고에 NH농협은행, 특별회계금고에 광주은행을 각각 지정했다. 이번 금고 지정은 통합특별시 출범 후 처음 실시된 정기 금고 공개경쟁으로 이뤄졌다.

금융·회계·법률 분야 전문가 9명으로 구성된 금고지정 심의위는 △금융기관 신용도 및 재무구조 안정성 △대출·예금금리 △지역주민 이용 편의성 △금고업무 관리능력 △지역사회 기여 및 협력사업 등 5개 분야 14개 세부 항목을 종합적으로 평가했다.

특히 이번 심사에서는 개정된 ‘전남광주통합특별시 금고 지정 및 운영 조례’ 기준에 따라 27개 시군구별 영업점·무인점포·현금자동입출금기(ATM) 분포와 인구 규모를 함께 반영해 지역별 금융서비스 접근성을 입체적으로 측정했다.

금고 명칭도 회계별 역할을 명확히 구분하기 위해 기존 ‘제1금고’와 ‘제2금고’에서 ‘일반회계금고’와 ‘특별회계금고’로 개편했다. 일반회계금고로 선정된 NH농협은행은 일반회계와 지역개발기금 등을 다루며, 특별회계금고로 선정된 광주은행은 22개 특별회계와 32개 기금을 관리하게 된다.

백승주 전남광주시 균형발전부시장은 “이번 금고 지정은 25조 원이 넘는 대규모 재정을 안정적으로 관리하고 통합특별시의 미래 성장동력을 뒷받침할 재정 운영 기반을 마련했다는 점에서 의미가 크다”라며 “효율적 자금 운용을 통한 이자수입 확충과 주민 금융 이용 편의성 제고에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

선정된 금고은행은 금고 약정 체결과 전산시스템 정비 등 제반 절차를 거쳐 2027년 1월 1일부터 2030년 12월 31일까지 4년간 금고 업무를 수행한다.

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