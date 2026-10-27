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“미군 믿을 수 있나” 국방장관에…한동훈 “운동권 흉내로 국가 위험하게 해”

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변세현 기자 3hyun@segye.com

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무소속 한동훈 의원은 27일 강신철 국방부 장관을 향해 “한미 관계가 역대급 위기에 처한 지금, ‘운동권 흉내 내는 국방장관’이 대한민국을 위험하게 만들고 있다”고 비판했다.

 

강신철 국방부 장관(왼쪽), 무소속 한동훈 의원. 연합뉴스·뉴시스
강신철 국방부 장관(왼쪽), 무소속 한동훈 의원. 연합뉴스·뉴시스

한 의원은 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “강 국방장관이 어제 ‘전쟁나면 미군 믿을 수 있냐’고 했다. 대한민국 국방장관이 미국 믿을 수 없다는 말”이라며 이같이 밝혔다. 

 

앞서 강 장관은 전날 열린 국회 국방위원회 국방부 종합감사에서 전시작전통제권(전작권) 전환에 신중해야 한다는 국민의힘 성일종 의원의 지적에 “전작권이 전환되면 마치 우리나라가 망하는, 생존이 위협되는 거로 말씀하시는 건 너무 과하다”며 “북한과 전쟁이 일어났을 때 미군은 믿을 수 있나”라고 반문했다. 

 

한 의원은 “이재명정부는 국정원장, 통일부장관도 모자라 국방장관까지 자기장사 한다”며 “어울리지 않는 옷 입은 사람처럼 운동권 흉내내는 국방장관이 엄중한 시기에 가당키나 하나”라고 꼬집었다.


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