‘파리의 심판’ 50주년… 아영FBC, 스택스 립 기념 빈티지 3종 출시

아영FBC가 미국 나파밸리 와이너리 스택스 립 와인 셀라의 ‘파리의 심판’ 50주년을 기념해 대표 와인 3종을 국내에 출시했다.

27일 아영FBC에 따르면 이번에 선보이는 제품은 ‘S.L.V. 카베르네 소비뇽 2023’, ‘페이 카베르네 소비뇽 2020’, ‘아르테미스 카베르네 소비뇽 2021’ 등이다. 정상 소비자가는 각각 100만원, 80만원, 40만원이다.

‘파리의 심판’ 50주년을 기념한 대표 와인 3종.

대표 제품인 S.L.V. 2023은 1976년 ‘파리의 심판’에서 레드와인 부문 1위를 차지한 1973년 S.L.V.로부터 정확히 50년 뒤 생산된 빈티지다. 라벨에는 파리의 심판 50주년 기념 로고도 부착했다.

파리의 심판은 1976년 5월 프랑스 파리에서 프랑스와 미국 캘리포니아 와인을 블라인드 방식으로 비교한 시음회다. 당시 프랑스 전문가 9명이 심사한 결과 스택스 립의 1973 S.L.V. 카베르네 소비뇽이 샤토 무통 로칠드, 샤토 오브리옹 등을 제치고 레드와인 부문 1위에 올랐다. 이후 나파밸리가 세계적인 프리미엄 와인 산지로 성장하는 전환점 가운데 하나로 평가받았다.

S.L.V.는 깊은 과실 풍미와 탄탄한 구조감이 특징이며, 페이는 상대적으로 부드러운 질감과 화사한 과실 향을 강조했다. 아르테미스는 나파밸리의 엄선된 포도를 사용해 풍부한 과실 풍미와 부드러운 타닌, 균형감을 구현했다.

스택스 립 와인 셀라는 현재 이탈리아 와인 명가 안티노리 가문이 소유하고 있다. 안티노리는 2023년 지분 전체를 인수했다. 올해는 안티노리 미국 지역 와이너리 운영을 총괄하는 후안 무뇨스 오카가 방한해 국내 소믈리에와 업계 관계자들에게 2023 빈티지의 특징 등을 소개할 예정이다.

아영FBC 관계자는 “세계 와인 역사를 바꾼 S.L.V.를 중심으로 스택스 립의 다양한 매력을 경험할 수 있도록 구성했다”고 말했다.

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