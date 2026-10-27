애플, 아이폰 듀오 화면 결함 인정…무상교체 약속했지만 재고 부족

애플이 첫 접이식(폴더블) 스마트폰 '아이폰 듀오'의 화면 결함을 인정하고 무상 교체 방침을 밝혔다.

23일 서울 중구 애플 명동점에 아이폰 듀오 제품이 전시돼 있다. 연합뉴스

애플 대변인은 성명을 통해 "소수의 아이폰 듀오 제품에서 내부 화면에 영향을 미치는 문제를 인지하고 있다"며 "아이폰 듀오 화면에 문제가 발생한 이용자는 (제품보증 프로그램인) 애플케어를 통해 교체품을 받아야 한다"고 밝혔다고 로이터·블룸버그 통신이 26일(현지시간) 보도했다.



애플은 화면에 균열 등이 생기는 문제의 원인이 무엇인지는 언급하지 않았다.



전자기기 분해·수리 전문 업체 아이픽스잇(iFixit)은 제품을 접을 때 화면 아래 전선이 지나가는 중앙 지지대 부분에 응력이 집중돼 이와 같은 문제가 발생했을 가능성이 있다고 분석했다.



다만 이 업체는 아이폰 듀오가 지금까지 접한 접이식 스마트폰 중 가장 수리하기 쉬운 구조를 갖고 있다고 설명했다.



애플이 무상 교환 방침을 밝혔음에도 실제 소비자들의 불편은 당분간 이어질 것으로 보인다.



아이폰 듀오의 초기 제품 재고가 바닥난 상황이어서 교체용 제품을 구하기가 어려울 가능성이 크기 때문이다.



교체용 제품을 배송받더라도 일정 기간 휴대전화 없이 지내야 하는 상황이 빚어질 수도 있다.



실제 블룸버그 통신은 매장에 교체용 재고가 없었다는 이용자들의 반응을 전하기도 했다.



또 기본 제한 보증 기간인 1년(한국은 2년)이 지난 경우 별도 보험이나 보증 프로그램에 가입하지 않으면 무상 교환이 어려울 전망이다.

23일 서울 중구 애플 명동점에서 이용객들이 아이폰 듀오 제품을 살펴보고 있다. 연합뉴스

보증 기간이 지나 내부 화면 손상으로 제품을 서비스받을 경우 999달러(한국가격 164만9천원)의 수리 비용이 부과된다고 애플은 안내하고 있다.



외신들은 이번 아이폰 듀오 내부 화면 결함을 과거 아이폰4 시절의 수신 불량 사태인 '안테나게이트', 아이폰6 플러스 제품이 휘어졌던 '벤드게이트' 등과 비교하기도 했다.



지난 23일 시판된 아이폰 듀오 이용자들은 제품 사용 직후 중앙 경첩을 따라 내부 화면에 균열과 선이 생겼다고 사회관계망서비스(SNS) 등을 통해 호소했다.



이러한 문제는 접이식 스마트폰에 대한 애플 고위급 인사들의 과거 '호언장담'과 맞물려 더욱 도마에 오르는 분위기다.



앞서 존 터너스 애플 최고경영자(CEO)는 과거 안드로이드 운영체제(OS)의 접이식 제품에 대해 "저급하고 조악하다"고 비판했고, 토머스 마리브 애플 하드웨어 엔지니어링 총괄도 내부 화면의 내구성에 대해 "애플에 책임을 물어도 된다"고 자신한 바 있다.



시장조사기관 IDC의 프란시스코 제로니모 분석가는 이번 사태와 관련해 "애플처럼 막대한 엔지니어링 자원과 탄탄한 공급망 체계를 갖춘 기업조차도 접이식 기기 분야에서는 가파른 학습 곡선을 겪을 수밖에 없다는 점을 보여준다"고 지적했다.



아이폰 듀오는 초기 온라인 판매분이 몇 분 만에 매진돼 현재 예약 구매하더라도 내년 1월 말에나 받을 수 있다고 애플은 안내하고 있다.

<연합>

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