김풍, ‘돌싱N모솔’ 2기서도 모솔남 편든다…“선 넘으면 자신 없어”

방송인 김풍이 연애 리얼리티 프로그램 ‘돌싱N모솔’ 시즌2에서도 모태솔로 남성 출연자들의 지원군을 자처했다. 다만 출연자들이 지나치게 선을 넘는 행동을 보인다면 변호하기 어렵다며 솔직한 각오를 밝혀 웃음을 자아냈다.

MBC에브리원·E채널 ‘연애기숙학교 2기-돌싱N모솔’은 이혼 경험이 있는 여성들과 연애 경험이 없는 남성들이 한자리에 모여 새로운 인연을 찾는 연애 프로그램으로, 오는 11월 3일 오후 10시 첫 방송된다.

김풍은 첫 시즌에서 연애에 서툰 모태솔로 남성들의 행동을 적극적으로 대변하며 시청자들의 관심을 모은 바 있다. 그는 새 시즌에 임하는 각오를 묻는 질문에 “일단 힘닿는 데까지 피의 실드를 쳐볼 생각”이라고 밝혔다. 그러면서도 “하지만 선을 아득히 넘어버린다면 자신 없다”고 덧붙였다.

MBC 에브리원·E채널 ‘연애기숙학교 2기-돌싱N모솔’

새로운 출연진에 대한 기대감도 나타냈다. 김풍은 “외모, 성격 할 것 없이 더욱 매력 넘치는 남녀 출연자분들이 나오셨다”고 전했다.

또한 모태솔로 출연자들의 태도에도 변화가 있었다고 설명했다. 그는 “1기에 대한 학습 효과인지 몇몇 분의 태도가 사뭇 정제된 느낌”이라면서도 “하지만 날것의 느낌은 그대로이니 기대하셔도 좋다”고 말했다.

김풍은 진행자로서 출연자들의 감정을 더욱 세심하게 살피겠다는 계획도 밝혔다. 그는 “시청자분들이 더욱 몰입할 수 있게 인물들의 감정선 하나하나를 더 잘 읽어야겠다고 다짐했다”고 말했다.

프로그램의 매력에 대해서는 강한 자신감을 보였다. 김풍은 “사랑의 도파민과 열불이 동시에 터지는 이런 기막힌 연애 프로그램은 세상에 또 없다”며 시청자들의 관심을 당부했다.

‘연애기숙학교 2기-돌싱N모솔’은 오는 11월 3일 오후 10시 MBC에브리원과 E채널에서 첫 방송된다.

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